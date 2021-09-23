SKYLE再登陸韓國各大電視台　Chaehyeon喪操成纖腰王

影帝古天樂打造的中韓合作四人女團SKYLE，上月憑出道作《FLY UP HIGH》橫掃各大韓國音樂節目，大受歡迎，近日再接再厲緊接宣傳第二主打《DADADA》，將於明日（24日）在KBS 2TV直播音樂節目《Music Bank》首度公開演出，並將在27日出演阿里郎電視台的音樂節目《Simply K-Pop》，短期內再度登陸各大電視台，成績理想。

《DADADA》一曲由與IU、宇宙少女、梁耀燮等合作的著名製作人KZ打造，是一首融合了拉丁舞曲和Trap的異國混合舞曲，令人期待。對於新歌，SKYLE隊長Chaehyeon表示：「通過《FLY UP HIGH》得到了很多人的喜愛，感到很幸福。 我們會通過《DADADA》展現更加帥氣的現場演唱和表演，希望大家多多期待。」至於「小韓韶禧」Erin則表示希望藉這次連續亮相音樂節目，能夠令更多人認識SKYLE，更希望以後有機會能夠去到不同地方進行演出和大家見面。為了今次演出，Erin與Chaehyeon更努力Keep弗鬥快收腰，其中Chaehyeon成功將腰圍減至19吋半，成為「SKYLE」的纖腰王！