兒子英國A Level考獲4A*！森美同女兒關係好轉竟然係靠…

藝人森美和《全民造星II》的小魚（楊昌鵬）和前港姐張瑪莉出席活動，原來森美和小魚是大學同系的師兄弟，森美「扮後生」搞笑說：「前新聞主播方健儀係師姐高我一屆，小魚就低我一屆，哈哈！」事後他澄清方健儀是低他一屆師妹才對，小魚透露自己2018年大學畢業，他說：「森美97年畢業時，我得2歲。」小魚在台上分享參加《造星》期間，惹來不少負評，他笑言心臟好強大，但自爆小時也曳過，不愛讀書成日打交，森美就笑說：「你似畀人打多啲。」

森美稱自小患過度活躍症及專注力失調，他透露兒子原本讀書成績中下，但剛在英國考A Level考獲4A*，成績相當不俗，令他感到老懷安慰。他又自爆與細女關係亦因為男團MIRROR而好轉：「自從成日收到MIRROR嘅紀念品，我借花敬佛奉獻晒畀個女，我喺佢眼中就好有地位。」他透露女兒愛電結他，但性格怕醜。

支持年青人改過自新

提到今日（23日）活動主題係有關青年人，前港姐張瑪莉支持年青人改過自新，應該給予機會。台上她分享自身經歷，她童年曾被送入保良局，曾經好徬徨，有人鼓勵她不要放棄自己，社會便不會放棄你，令她硬着頭皮去爭取，她呼籲年青人遇到難處要懂得求助及要誠實面對自己：「每個人都不同，不應同人比較，心胸幾大就飛得幾高。唔好成日批評年輕人，我哋應該對年青人包容、原諒和扶持。」

她最近再走入錄音室，籌備推出唱片，重唱黃霑寫給她的歌曲《明星》，及10首福音歌，她透露自資推出，尚未計花了多少錢。另外，她準備於11月舉行音樂布道會，雖然甚少公開獻唱，但對現場唱不感壓力：「我由1月開始，每周都舉行網上音樂祈禱會。」