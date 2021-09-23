本郷柚巴　E奶夏日女神

時間過得真係快！家陣已經係秋天，剛過去嘅夏天有冇啲令你難以忘懷嘅人和事？如果你係標準寫真迷，相信一定對今期「世界Cup」主角有深刻印象，佢就係擁有童顏美乳嘅夏日女神本鄉柚巴！

魅力拍得住寺本莉緒

鍾意童顏巨乳嘅朋友，呢期好幸福，事關日本寫真界真係「貨源充足」，除咗可以搵到寺本莉緒、淺川梨奈、櫻井音乃等狀態十足嘅人氣寫真妹，仲不斷有嫩口嘅新面孔同大家見面，年僅18歲嘅本鄉柚巴就係近期勢頭最強勁嘅童顏巨乳超新星！

今年18歲嘅柚巴，青春嫩口，擁有一張稚氣未消嘅可愛童顏，可謂人見人愛，同近期日本寫真界嘅人氣女優寺本莉緒有幾分相似。身材方面一樣咁火辣，雖然心口嗰對車頭燈只係E Cup，同莉緒對G奶有啲距離，但因為條腰夠晒幼，肉地鮮嫩又結實，加上阿妹啲水着勁少布，令上圍睇落更加凸出！

被封為「夏之新女神」

話時話，本鄉柚巴其實係日本女子組合NMB48嘅成員，當初之所以入團，皆因自細就好鍾意睇48系嘅演出，後來有幸遇到NMB48嘅前台柱山本彩，更加被對方嘅星味所吸引，最終喺2015成功加入呢支人氣女團，並且好快成為團體中嘅活躍成員。

雖然柚巴妹喺今年先正式成為寫真女優，但係活躍度唔講得笑，早前同兩位火辣師姐白間美瑠同上西怜齊齊換上水着拍寫真已經備受注目，單飛演出更成功搶佔唔少雜誌嘅封面！由於柚巴嘅形象健康又性感，被業界視為「寫真界超新星」，甚至有人封佢為「夏之新女神」呢！