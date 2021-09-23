小春雞精通4種語言　黎諾懿：我搵佢幫手做翻譯！

藝人黎諾懿、楊潮凱、何沛珈及陳嘉慧一同主持無綫最新健康資訊節目《醫醫，我不想再病了》，請來一班醫生、專家及營養師拆解都市疾病。黎諾懿自爆有尿酸、少少高血壓及主婦手，並笑嘲年紀愈大，愈發覺朋友不需要多，最重要是識到醫生，故今次做節目可以自肥，抄醫生牌：「有咩都可以搵醫生幫手，同埋又可以平啲！」問會否培育兒子「小春雞」黎峰睿做醫生？他笑說若然依照他的基因，應該難啲做到：「佢做普通人就OK啦！」

小春雞有音樂天分

黎諾懿指囝囝活潑好動坐不定，所以最近有讓他學鋼琴培養耐性，日前他跟鄭伊健及音樂人陳光榮聚會時，大晒小春雞學琴片段，被陳光榮大讚有天分：「佢依家叻過我好多！（會唔會帶個仔去跟陳光榮學音樂？）大啲先，依家去嘥人哋時間！佢上完堂從來都唔練琴，叫佢彈都唔彈。（佢係咪怕醜？）似我應該唔怕醜。」

打趣問想囝囝跟伊健學甚麼？被封為「港普教父」的他抵死笑言：「唔好學我同佢嘅普通話能力，唔好學伊健成日掛住玩，大啲先學佢享受人生，依家要奮鬥、進取啲！」幸好他大讚小春雞有語言天分，人仔細細已精通廣東話、普通話、英文及日文4種語言，他有時更會找小春雞幫手做翻譯，笑問為何不叫囝囝教他講普通話？他即自嘲有語言障礙：「教得識一早就識！呢方面可能個腦有問題，等陣可以問吓醫生，哈哈！英文方面我好怕發『R』音，有時去活動要講啲牌子名都怕讀錯失禮，會問有冇中文翻譯。」