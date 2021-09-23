洪永城自爆細個打波傷腰　做唔到好腰好腎好男人

藝人洪永城今晚（23日）為無綫健康資訊節目《醫醫，我不想再病了》擔任嘉賓，受訪時自爆在12歲打籃球時，因跌落地傷及腰，從此腰間不時疼痛，要經常拉筋、熱敷及睇物理治療，更疑因此影響腎部導致腎氣不足、血液不流暢，對於成日都話「好腰好腎好男人」，他笑說：「有睇過中醫食中藥調理嘅，等陣都問吓啲醫生意見！（腰腎有小問題都生到B！）唔一定成正比嘅，哈哈！近年有改善，可能我做多咗運動，成日去跑步、打籃球，運動可以有助傳宗接代㗎！（老婆知唔知你腰痛？）又冇同佢講，但佢從來都冇表達不滿、冇投訴！」

身為準爸爸的他，直言想了解更多湊小朋友和BB方面的醫學知識，又指節目主持人黎諾懿及楊潮凱都是爸爸，前者更將有第2個小朋友，笑問是否跟隊生兩個？他笑話太長遠未諗到：「未同老婆詳細傾，都要睇情況，佢依家7個幾月，預產期12月，準備工夫都做咗七七八八，（改名方面諗好？）未，要收集大家嘅意見，我同爸爸個名都係跟族譜，或者到時請師傅改。」他又笑指入行後曾有想過改藝名，被朋友開玩笑叫「洪（紅）一陣」、「洪（紅）唔起」，深覺改個好名是非常重要。