索女出口術　唔係吹水

吹奏係美國四仔嘅指定演出環節，問題係一班脫星點解可以隔住屏幕都能夠令觀眾睇到高潮迭起呢？答案兩個字講晒，就係演技！咪以為筆者喺度吹水，睇完呢3套作品，你就會明白索女出口術係幾咁誘人。

熟女壓陣

成日話熟女好識趣，尤其係床戰經驗豐富嘅熟女脫星，最叻以口技帶畀四仔迷視覺享受。好似呢套由Third Degree Films炮製嘅《MILFS Swallowing Boys #6》，搵嚟4位人氣爆燈嘅熟女壓陣，分別係Silvia Saige、McKenzie Lee、Aaliyah Love同Eve Lawrence，佢哋一向以口技精湛見稱，特別係Aaliyah Love嗰條蛇舌，靈活得嚟好有挑逗性，未睇已經令人心郁郁。

密集發功

睇靚女出口術，真係賞心悅目，特別係舌頭靈活嘅話，隔住屏幕都可以體會到嗰陣快感。由Top Web Models製作嘅《Teen Swallowers #3》，除咗搵嚟四仔名導Scott Hancock執導，脫星陣容更多達10位，包括Zoey Nixon、Gabriella Ford、Valerie White等等，佢哋會喺近4粒鐘嘅影片入面，施展渾身解數，個個條脷都玩到發發聲。另外，呢班脫星嘅床上表現都好有活力，興奮嗰陣仲會放聲狂叫，選擇喺深夜睇片嘅話，記得扭番細啲音量。

群星亂吹

一對一嘅吹奏演出，大家應該睇唔少，咁性愛大混戰嘅口愛場面又會亂成點？睇吓呢套由Adam & Eve炮製嘅四仔作品《Taken To The Edge #2》，你就會搵到答案。影片由Karla Kush、Laney Grey、London River等9位脫星演出，當中嘅口愛場面層出不窮，除咗一對一、二對二、三對三等組合，最後仲會上演一場九對九嘅大混戰，簡直係淫亂到極點！值得一提，片廠喺四仔界有番咁上下地位，所以有份演出嘅脫星都好有質素，唔止口技精湛，仲要係樣靚身材正，令觀賞性大幅提升。