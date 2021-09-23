結婚1周年︱何雁詩再披嫁衣補擺酒　宴請300人？

歌手何雁詩（Stephanie）去年底與歌手鄭俊弘（Fred）拉埋天窗，早前她做「跟得老婆」陪Fred到美國登台，享受蜜月之旅同時，兩人還走到賭城拉斯維加斯簽字再結婚，並於社交網放閃。已返港的鄭氏夫婦，更計劃於11月7日的結婚周年紀念日，在酒店再補擺喜酒，實行「好事成雙」。

Stephanie坦言本來想搞大型婚禮，預計邀請300名親友出席，酒席也一早落訂，但最後因疫情關係，才將婚禮規模變小，只安排了家人及兄弟姊妹參與，她說：「因為落咗訂，屋企人鍾意熱鬧，我又係獨生女，爸爸媽媽都想搞大啲熱鬧啲，上次佢哋啲朋友冇請到，所以今次搞番。」問到奶奶是否由加拿大再返港出席喜宴？她透露因疫情，奶奶去年至今一直留在香港。

會配合防疫措施安排

目前她尚未確定酒席數目，因要視乎政府屆時防疫措施的安排，她說：「反而婚宴場地嘅設計圖舊年已經搞好，可能會有少少改變，會加番啲今年興嘅嘢上去。」而婚宴上她會再披上婚紗及晚裝，並笑說：「其實我都未揀，好多嘢未搞，我依家仲喺酒店隔離緊，仲有一個星期先完。（心情緊張嗎？）唔會，舊年結婚時都唔係好緊張。」