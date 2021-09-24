「港姐冠軍」宋宛穎與生父斷聯絡　揀男人要揀顧家男

應屆香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴與季軍邵初，昨日在將軍澳電視城接受東網專訪。來自「選美世家」的中、葡混血兒宋苑穎，媽咪文寶雪是澳門小姐亞軍，父母在她4歲時離婚，她與孖生妹妹由媽咪一手撫養成才。

她坦言近5、6年與父親沒有聯絡，但相信對方知道她當選：「唔會特別聯絡，佢都冇特別關心過我嘅生活。」兩父女不相往來，但她未有對爸爸懷恨，因從小已明白父母分開：「媽咪照顧得我哋好好，雖然屋企冇父親，但家庭幾圓滿，唔覺得有缺陷。」又指沒有父親陪伴成長感遺憾是自己過於早熟獨立：「細個作文冇得寫我的父親，要寫媽咪，媽咪係我嘅英雄同無所不談嘅朋友。」

梁凱晴口味相同

3位港姐均自稱沒有男友，宋宛穎揚言選擇另一半時，不會受父母離異影響：「擇偶條件要孝順、有責任心同上進，有個100分嘅典範就係陳豪，佢係好爸爸、好老公，又好錫老婆，將來搵老公都想似佢。」雖然飛上枝頭，但她沒有飄飄然，亦沒想過嫁入豪門做少奶奶，希望靠自己做個好演員。

梁凱晴同樣視陳豪為「男神」，大讚他善良顧家。喜歡超級英雄電影的她，最愛「神奇女俠」一角，希望將來有機會拍動作片。至於邵初被指有「後台」才得獎，她坦言感委屈，強調屋企只是普通家庭，家人不認識邵氏及高層曾志偉，更說：「如果有後台，選美之前就唔使咁努力做嘢啦！」