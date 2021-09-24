東方日報C1：蔡思貝照揸男友跑車直駛西貢新居　疑食兩家茶禮

視后蔡思貝去年被指獲有米商人力追，隨即忽然富貴，搬入西貢獨立屋兼有專車接送。雖然事後她否認，惟最近被發現收工均駕車返回上址，力證已正式進駐，不過她仍駕駛男友胡鴻鈞家姐的跑車，3人關係撲朔迷離！湊巧胡鴻鈞近日突然自爆暴瘦20磅，令人揣測是否為情所困。

入行8年的蔡思貝向來是慳妹，自去年躍升視后即「脫胎換骨」，事業迎來春天之餘，桃花亦相當旺盛。與歌手胡鴻鈞熱戀的她，同時傳出被有米商人狂追，突然富貴！出入有專車接送，又大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，絕對今非昔比！

自稱住200呎單位

雖然事後她火速否認，辯稱到訪高層樂易玲屋企，正當外間以為事件不了了之，最近卻峰迴路轉，皆因近月拍攝《廉政行動2022》及《廉政狙擊》兩劇的她，連日來於電視城收工後並非返回北角寓所，而是駕車回到之前提及的西貢獨立屋，似乎已名正言順成為大宅主人。不過離奇的是，思貝仍駕駛胡鴻鈞家姐名下的辣跑，猶記得去年她被拍到駕駛該車時，大方承認向男友借車代步，不過至今仍未歸還，顯然雙方關係親密，難免令人聯想她周旋兩男之間。

其實3年前，思貝以首置身份擲逾800萬買入將軍澳新樓盤，其後再以約200萬買入同屋苑車位，實現當業主夢想。惟早前她受訪再次為突然富貴傳聞解畫，爆喊自稱僅住200呎單位兼瞓碌架床，沒料於鏡頭前聲淚俱下的她，事隔短短幾個月，已搖身一變進駐逾2,000呎豪宅。

對於女友今時唔同往日，胡鴻鈞內心當然不好受！於熱戀時期經常揸跑車管接管送，早前父親節被問可會與思貝父親慶祝？他竟然冷淡表示雙方已很久沒見面，最近更被發現突然暴瘦20磅，情況令人憂心，事後他解釋為新戲演拳手而刻意減磅。

胡鴻鈞中秋獨憔悴

不過於剛過去的中秋節，他與思貝未有人月兩團圓，胡鴻鈞斯人獨憔悴，於社交網上載單拖唱歌的片段，另邊廂的思貝則網晒拿燈籠、嘟嘴賣萌的靚相，兩者心情明顯形成強烈對比。

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