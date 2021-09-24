iPhone 13真機實測！電影Mode易用有Feel

年度壓軸機王iPhone 13系列今天正式開賣，雖然被外界戲稱是小升級的iPhone 12.5，但從本報率先取得的真機所見，其實外形、屏幕、影相及效能多面都有變化，以下即為同大家開箱實測！

測試1：走塑包裝 要換新殼

跟上代相同，iPhone 13系列隨盒沒有火牛及耳機，並進一步「走塑」，連塑膠封膜也沒有，包裝盒的背面多了上下各一條紙製封條，撕開就能開箱。平直邊框的機身樣子變化不大，Pro系列的天峰藍色比上代的太平洋藍淺色，但就多了份磨砂透現美感；而iPhone 13粉紅色則帶粉嫩，少女感爆燈。另外，雖然兩代賣相相似，但原來全線iPhone 13都厚了0.25mm，加上按鍵及相機模組稍微移位，所以舊殼不能順利過渡。

測試2：屏幕更光 撥頁流暢

新iPhone 13系列在著芒情況下，「劉海」位置明顯縮細了，視覺稍稍增大。改良版超級Retina XDR OLED比上代最多光了28%，把兩代Pro Max同放在強光底下，新機屏幕的確較明亮清晰。另外，Pro系列的屏幕支援ProMotion技術，最高120Hz更新率終於跟時下電競手機看齊，滑動頁面效果非常順暢，美中不足是更新率為自動調校，無得手動開關或調頻。

測試3：微距強勁 運鏡自然

Pro系列的廣角及超廣角鏡頭光圈分別加大至ƒ/1.5及ƒ/1.8，在日光下拍攝，13 Pro Max的進光量較上代高，顏色還原度也較為準確。另外，全新長焦距鏡頭的光學變焦提升至3倍，比上代影得更遠。

新機拍攝主要多了兩項主要功能，一是超廣角鏡頭支援2cm微距對焦，靠近物件即自動開啟。實測士多啤梨表面果籽都影得清楚，十分誇張。微距模式還可用於慢動作或4K錄影，不過就要手動將焦距轉至0.5x才可，比影相多一重功夫。官方又提到，微距功能要日後更新才能手動關閉，現階段假如想拍前景虛化，反而會變為微距Mode，操作要時間適應。

至於引爆話題的「電影效果」功能，它會自動把人臉變成焦點，當擰頭或走出畫面時，焦點就會移到新的人臉上。實測運鏡自然流暢，電影感十足，也少了一份人手對焦的突兀感，效果叫人讚嘆。當然拍攝時也可手動切換焦點或對焦死物，完成後更可調校光圈大細甚至加入濾鏡，玩味一絕，屬入手後必玩功能。

測試4：全面提速 低溫慳電

全線iPhone 13升級用A15 Bionic晶片，配備6核心CPU及最多5核心GPU。經《Geekbench 5》開啟會發現iPhone 13的RAM維持在3.6GB，Pro系列則維持為5.6GB左右。以後者作單核及多核測試，分別獲得1,732及4,661分，兩項較上代提升了9%及15%。另一邊箱《AnTuTu》測試更高達818,248分，比不少Android旗艦機還要分高。最後試埋發熱量及耗電，玩《FIFA Mobile》半小時，機背約為33.8°C，比上代微微低溫，電量則降低了6%，相反上代就用了10%，反映新機更為慳電。