解除「虎背視覺肥5磅」魔咒

【特約報道】經常坐電腦前工作、長時間低頭玩手機，很多人都不自覺地整個人從肩頸背到手都縮起來。做這些動作時，由肩頸往下延伸至背部的大三角形肌肉「斜方肌」會受到拉扯，變得緊縮；而支撐整個頭部的頸椎，亦會嚴重受壓。有研究顯示，做低頭族隨時會令頸椎增重達60磅，相等於4個標準保齡球壓住頸部！頸椎長期受壓，頸椎前移，加上局部肌肉緊張，會形成富貴包、圓肩，視覺肥5磅！

長期做低頭族會致使頸椎錯位，軟組織發炎腫大，後頸腫起的一塊肉就是富貴包。錯位會壓住神經線，影響肩頸手臂疼痛和麻痺，或者斜方肌崩緊，兩邊膊頭按極都唔鬆；還會收窄血管，影響血液供腦，容易疲倦、頭暈、視力模糊、提高中風風險。

中醫則指富貴包對應頸後的大椎穴。大椎穴是人體的樞紐，有7條重要經絡交匯，包括督脈、膀胱經、大腸經、小腸經、三焦經、膽經和胃經，上注於頭部和面部的氣血都要經過大椎穴，若肩頸氣血不通，會引起頭暈、頭痛、失眠、健忘等症狀，面容亦會顯得浮腫、臉色灰黃。

富貴包、圓肩除了導致身體不適，更會令肩背顯得多肉厚實、看不出鎖骨線條、頸也變短，讓整個身形向橫拉開，產生視覺肥。

要解除「虎背視覺肥5磅」魔咒，就要鬆肩頸。日常宜多做開肩運動如瑜伽，瑜伽有較多伸展動作，例如貓背伸展式能紓緩肩胛骨的僵硬感，緩和肩背的痠痛，還能促進淋巴流動，代謝體內毒素，有效解決水腫。

暖敷或是做一些溫熱性的肩頸按摩，均有助疏通經脈、促進血液循環、暢通大椎穴，早期的富貴包和斜方肌痛症可透過按摩方式消除。公司新推出的「韓式顯瘦直角肩療程」，就集結了緊緻面部輪廓及放鬆肩頸的功效。當中的LMP養生淋巴療程，有效出痧排解阻塞氣血流暢的毒素，暢通肝氣，活血袪濕；同時快速放鬆肌肉，疏經活絡，即時紓緩放鬆筋骨痠痛，柔筋健骨。

如果是一些比較嚴重的情況，就要找專家幫手。Dr. Lenis是我認識多年的好朋友，是脊椎神經醫學與自然療法抗衰專家，擅長以脊骨神經反射學為基礎，以輕柔手法，將椎體復位，迅速矯正錯誤姿態，改善痛症問題。

要根治富貴包、圓肩，除了多運動、勤按摩，最重要還是要糾正錯誤姿勢。姿勢正確，方能展現出好看的直角肩，肩膀線條變得明顯纖細，視覺即瘦。

韓式顯瘦直角肩療程：先做超能面部護理激活膠原増生，緊緻提升V臉輪廓、消除包包面；再做LMP放鬆緊繃肩頸，促進氣血暢環、消腫排濕氣。有效改善輪廓及肩頸線條，打造直角肩、天鵝頸、纖細明顯鎖骨，性感又顯瘦。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。