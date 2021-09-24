盧廣仲自爆兒時被霸凌　重提三金風波：等下又要被罵

台灣歌手盧廣仲出道13年來首次嘗試脫下眼鏡，以全新造型推出第6張專輯《勵志論》。之前他身穿黑色緊身衣應約參與直播，被讚身形Fit爆。期間他亦分享時尚新造型的構思、兒時被霸凌及長大後被網民嫌醜的經驗：「13年前發行第一張專輯時還是大學生，滿心期待上網看大家反應，結果大部分人都不是在談我的音樂，而是長相，那時看了覺得好傷心，覺得花這麼多心力做音樂，結果大家重點放在臉。」但他後來漸漸學會轉念：「你自己是怎樣的人，自己去定義。有多少人喜歡你，可能就會有多少人討厭你，那是宇宙運行的常規，所以只要去看你想看的那一面就好了。」這就跟他新專輯的概念一樣：「既然躲不開攻擊，那就學好包紮吧！」

講到他去年成為史上最年輕三金（金曲獎、金鐘獎和金馬獎）得主，他說一路以來承受各種批評的經驗讓他上去領獎的時候：「就下意識想到，我等下又要被罵了，畢竟有人認同你，就會有人否定你，但也告訴自己不能因為這些評論，否定自己和大家共同努力的成果。」故他接下來會繼續做想做的事：「本來就不是為了得獎才唱歌、演戲的，得獎比較像是額外的獎勵，因為做這件事情很好玩，這個好玩可以支持繼續下去的動力。」