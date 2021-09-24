港鐵東奧「動」人時刻相片展　讓市民重溫健兒躍動心弦光影紀錄

多名東奧港隊代表包括羽毛球男子SH6級單打銀牌得主朱文佳先生(左一)、乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音小姐(左二)、女子乒乓球TT11級單打銅牌得主王婷莛小姐(右一)、硬地滾球混合BC3級雙人賽第四名何宛淇小姐(右三)及女子20公里競走選手程小雅小姐(右二)、聯同港鐵公司主席歐陽伯權博士(左四)、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆先生(右四)以及香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會會長馮馬潔嫻女士(左三)為「東奧『動』人時刻」相片展主持開幕禮。三十多張香港運動員的珍貴相片由今日起至十月二十四日於香港站及奧運站同時展出。(客戶提供)

【營業資訊】香港運動員在東京2020奧運會及殘疾人奧運會(東奧)展現拚搏精神，表現出色，令全城振奮！港鐵公司由即日至10月24日於香港站及奧運站同步舉行名為「東奧『動』人時刻」相片展覽，呈現運動員於比賽場上激動人心的時刻，向香港運動員及其堅毅不屈的精神致敬，並延續市民對運動的熱情，繼續支持香港運動員。

是次相展由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供三十多幅珍貴相片，部分更屬首次發表，與市民分享運動員的堅毅及動人的一瞬間，讓大眾感受箇中的拼勁及喜悅。多名東奧港隊代表包括羽毛球男子SH6級單打銀牌得主朱文佳先生、乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音小姐、女子乒乓球TT11級單打銅牌得主王婷莛小姐、硬地滾球混合BC3級雙人賽第四名何宛淇小姐及女子20公里競走選手程小雅小姐亦獲邀出席今日於香港站舉行的相片展開幕禮，並與在場人士分享及重溫東奧難忘一刻。港鐵公司亦頒發終身任搭港鐵車票予獲獎牌的運動員及一年有效港鐵免費車票予參加是次東奧的運動員，以示鼓勵。

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示：「香港運動員於今屆東奧的優秀表現，令全城雀躍，市民引以為傲。他們的頑強鬥志及永不放棄的精神激勵人心。是次展覽展出的珍貴相片除了展示運動員在比賽上奮戰到底的一瞬，更與市民分享比賽場外一幕幕溫情及感人的場面。我們希望是次相片展可以為社區注入正能量，宏揚奧運精神，並鼓勵公眾繼續支持本地運動員。」

港鐵公司多年來一直於不同層面支持本地運動員。自2013年起，公司與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會合作，為「香港運動員就業及教育計劃」提供生活技能培訓課程，協助已退役及即將退役的運動員，提升職場所需技能。計劃推出至今，已為數百名來自不同運動領域的本地運動員提供培訓。

「東奧『動』人時刻」相片展

日期：即日至10月24日

地點：

港鐵香港站中環行人隧道(已付車費區域近C出入口)

港鐵奧運站大堂(閘外區域近C、D及E出入口)