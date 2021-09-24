學星級帽子戲法　打造時尚造型

想要從頭到腳都變得時尚，帽子是必不可缺少的潮流單品。有時候匆忙出街，髮型尚處於凌亂狀態，這時戴上一頂帽會讓你整個Look都變得有層次。如何選擇一款怎麽搭配都不會出錯的帽子呢？這次爲大家整理了連Mirror姜濤、Error193 郭嘉駿和韓國女星IU、Lisa都擁有的帽子類型，你怎麽可以錯過？

棒球帽永不出錯

最經典又不會出錯的帽型一定是棒球帽，既可以搭配型格裝束，又可以變成運動風格，是一年四季都不會過時的潮流單品。有些時尚達人更將棒球帽與裙一起穿着，讓整個搭配變得魅力十足。棒球帽的顔色可以像IU和台灣女星曾之喬一樣用色大膽鮮艷，只要身上搭配的顏色不超過4種，或棒球帽顏色與衣服顏色是同色系，就能讓你的穿搭變得有活力。

文青至愛棒球帽

近年刮起了一陣文青風，簡約乾淨的黑白色棒球帽是一眾文青的搭配首選。帽子上只需簡單的刺繡，毋須花巧就可以跟身上的衣服風格融合（太花巧的刺繡，則需要簡約的服飾搭配）。相對來說，加有簡單刺繡的漁夫帽可襯性較高，Lisa就選擇了白色漁夫帽來做搭配，很有個人風格。而姜濤和193都紛紛選擇了黑色漁夫帽，看來黑白色漁夫帽是必備的潮流單品。

氣質畫家帽

時尚兼具氣質的畫家帽是許多人喜歡的秋冬搭配單品，不僅可以保暖，同時也可以提升整體造型的設計感。不過若畫家帽戴得不好，非但失去修飾臉形的效果，更會看起來頭很大。戴畫家帽的秘訣是－因應劉海而採用不同戴法。例如沒有劉海的女生，應該把帽子向前移，遮住額頭的一部分，讓臉顯得更小；這個戴法亦可避免令帽子像懸在頭頂上，產生頭很大的錯覺。如果有劉海的話，就應該參考IU的戴法，把畫家帽推到劉海之後。