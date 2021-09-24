午餐只食5隻蝦同菜！謝霆鋒Keep Fit秘訣原來係靠…

藝人為咗上鏡瘦啲，經常都要控制飲食，男神謝霆鋒當然都唔例外，依家41歲嘅佢出道逾20年，身形都從來未試過走樣，一直都係Keep住Fit爆身形嘅秘訣，原來就係靠自律！佢近日接受內地媒體訪問時，同主持人邊食邊傾，但係佢全程都只係「淺嘗」，仲話只係食兩啖就夠啦，唔敢食太多驚肥喎！佢透露平時午餐只會食5隻蝦、2個番茄仔同小量嘅菜，仲話就算係出名係低熱量嘅「減肥恩物」三文魚，都會令佢變肥喎，真係夠晒自律呀！但係身為一個大男人只係食咁少嘢，令到主持人都相當佩服，不禁慨嘆做演員真係唔容易呀！

至於身為「Chef Lemon」嘅佢，不時都要研發新菜式，同埋帶大家食好嘢，少不免會食咗好多嘢落肚，咁佢點樣可以食極都唔肥呢？佢話每次食完之後，佢都會肥咗幾磅，所以佢就會成日去健身、打拳等，務求令自己長期保持最佳狀態，所以話呢要Keep Fit，自律真係好重要！但係網民睇見佢只係食咁少嘢都戥佢辛苦，仲話如果賺咁多錢都只係食咁少嘢，人生都變得冇意義喎，仲有網民覺得寧願Keep住肥好過啦，起碼有啖好食呀！