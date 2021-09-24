《孖寶兄弟》電影請「星爵」被轟「辱意」　「后翼女」做公主

著名電子遊戲《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）將推出電腦動畫，昨日配音演員名單出爐，飾演漫威超級英雄「星爵」的美國男星Chris Pratt獲邀聲演「瑪利歐」，卻惹來高舉政治正確旗幟的左翼網友批鬥！

由於「瑪利歐」是意大利裔，有左翼網友留言指選用美國人Chris是「辱意」、「歧視意大利」。有左翼網友更詛咒Chris像遊戲角色般去死：「我們很遺憾Chris Pratt在嘗試方法演技時，掉進無底深淵而死。」最諷刺是由90年代開始為遊戲中「瑪利歐」配音的美國男星Charles Martinet是法國裔，同樣沒有意大利血統，但被左翼網友忽視。

而憑電視劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）大紅的女星Anya Taylor-Joy獲邀聲演「碧姬公主」，她早前出席《威尼斯電影節》時穿的粉紅晚裝長裙，正好與「碧姬公主」的經典造型相似，未知是有心還是巧合。美國男星Charlie Day則聲演孖寶兄弟之一的「路易」，但未有招惹「辱意」攻擊。兩個美國諧星積碧克（Jack Black）與薛夫洛根（Seth Rogen）分別聲演「龍王庫巴」與「大金剛」。