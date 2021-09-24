周末輕鬆歎　特色早午餐

捱過星期一至五的學習或工作壓力，星期六日除了用來補眠，可以來個悠閒的早午餐就最享受不過。近日有餐廳分別推出特色早午餐，無論是經典的意式風味，又或是熱情的巴西風情，隨時讓味蕾暢遊歐洲或南美洲。

巴伊亞美食

提到巴西，大家會想到足球、森巴舞外，各位對其飲食文化似乎不多，中環日本巴西小酒館Uma Nota由現時至10月31日逢星期六日和公眾假期推出巴伊亞早午餐，巴伊亞位於東北部沿海地區，有很多非洲裔巴西人居住，被指是巴西菜最好吃的地方之一。早午餐會供應當地街頭小食如青莎莎醬烤魷魚、酸棗汁醃海鱸魚和瓦塔帕蝦醬配黑眼豆餅等菜式。主菜則有鹽燒牛脊肉配烤木薯粉、香烤八爪魚配椰奶飯和燉鱸魚鮮魷雜燴等選擇，相信品嘗過後，會加深客人對巴西的飲食文化的認識。

意式海鮮盛宴

識得享受生活的意大利人，在假日都會和親友享受美酒佳餚，灣仔The Hari Hong Kong意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar剛推出周日早午餐，除有各款凍肉、芝士外，還有多款海鮮菜式如時令生蠔、阿拉斯加皇帝蟹腳、魚子醬和番荽香蒜煮青口選擇。主菜則可選自家製意粉配羊奶芝士或智利鱸魚配青口和蜆湯等，令人期待的甜品環節，則有大利芝士餅、卡普里蛋糕和意大利雪糕。由現時至10月17日的早午餐，餐廳請來意大利藝術家Francesco Lietti教客人在畫布上繪畫，可邊吃邊發揮創意，讓自己變身藝術家。