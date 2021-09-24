McLaren Speedtail激罕超跑　矜貴抵港

2021年的下半年，香港車壇可真熱鬧，不少既豪又罕有的名車和超跑輪流抵港。像英倫豪華超跑品牌McLaren，最近便帶來「有可能是全球只此一輛」、未連稅身價高達210萬英鎊兼由一位香港車主擁有的Speedtail。點解咁講？明明廠方自己話Speedtail全球僅限量生產106輛(早已售罄)。事情是咁的......

抵港交付的這輛Speedtail，屬廠方罕有地應車主要求以原型車直接配上量產車動力規格及配置的難得破例版本之一(據悉全球只有2-3輛，不計入106輛限量額之列)， 稀有罕貴。每輛都跟量產車一樣，可按車主個人喜好選色和加裝Options。抵港的這一輛擁有啞銀色車身，車側近後輪拱位特別應客人要求漆上「XP1 Hybrid Prototype」字樣，以強調其獨特身份。車身多處，包括： 一對前輪圈上的擾流蓋及水撥支架等，還選用了藍色碳纖，車廂鋪陳及座椅則以藍色麖皮和皮革包覆，綴以黑色碳纖裝飾。至於其他配置，例如：可伸縮車側後視鏡頭及 5個屏幕的中控台等，跟量產版的標準規格無異。

採用1+2座位布局的Speedtail，是McLaren 第3款推出的Ultimate系列車型，以「Hyper-GT」定位。車長約5.2米，採用輕量化碳纖單體式底盤，裙腳、前置分流及擴散器用上一種非常輕身的「1K鈦沉積碳纖維」製成，淨車重僅1,430kg，輕量化與高剛性兼備。車頂更是參照自然界中最符合空氣動力學效率的「水滴形」設計，堪稱是該品牌史上擁有最佳空氣動力學設計兼速度最快的街道版超跑。搭載的油電混合動力系統，坐擁1,070ps綜合馬力，完成0-300km/h只需12.8秒。在「Velocity」模式下，車身會自動降低35mm，主動空氣動力系統亦會開啟，並可以403km/h極速行駛，即每秒可直奔112m。

規格表

車型：雙門3座位混能跑車

引擎：4.0L V8雙渦輪增壓配電馬達

綜合馬力：1,070ps

最大扭力：1,150Nm/5,500~6,500 rpm

傳動：7前速雙離合器

驅動：中置引擎、後輪驅動

0~100km/h：3秒

極速：403km/h