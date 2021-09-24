Mike導自肥率先拍　呈現iPhone 13電影級攝力

iPhone 13系列帶來全新「電影效果」功能 (Cinematic Mode)，讓手機用家都拍到電影般的運鏡效果。近期人氣當旺的「自肥計劃」導演Mike導，便率先使用iPhone 13 Pro Max拍攝短片《I'M SORRY》。在這一分半鐘的勵志影片中，Mike導活用了手機不同的拍攝技術，例如透過「電影效果」讓前後焦點自然切換，活用大光圈廣角鏡呈現低光環境，又借助Smart HDR4強化逆光下的主體的背景光度，完全是新iPhone的一次完美拍片示範。

說到短片內容，講述的是助理編導Sunny如何由「金字塔最底層」做起，領悟「努力從自己的錯誤學習」，其角色正正代表着任何界別裏默默努力中的任何一個人。Mike導指自己喜歡以「很Raw」的拍攝手法為觀眾帶來最高的真實感和現場感，所以手機的Handheld效果也最符合他的要求。全片製作只花了數天，Mike導認為新iPhone 13是一般人最容易拍攝出專業級「景深過場」和具有電影感的裝置，亦認為在未來就算拍攝綜藝節目，以手機為主鏡頭可能成為主流製作模式。至於條片實際上拍成點？自己睇啦！

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同場加映：高格率遊戲公布

iPhone 13另一賣點是支援ProMotion技術，懂得隨工作需要自動把屏幕更新率推高至120Hz。日前Apple就為此宣布一系列支援高格率的手機遊戲及程式，玩時只要在遊戲設定選單中開啟相關模式即可。詳細名單如下：