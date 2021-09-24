陳詩欣過大禮　總值20萬巨型龍鳳鐲最觸目

藝人陳詩欣（Eunice）與圈外男友陳爾正（Joshua）拍拖3年感情穩定，今年7月她宣布封盤，指去年11月被從事文化創意產業男友求婚成功。現正忙於壽備婚事的她，今日（24日）終於過大禮，Eunice在社交平台上載與家人的合照，表示：「過大禮的日子，被下訂了。」相中見過大禮陣容鼎盛，禮品放滿一大張枱，傳統的金椰子籃、果籃、嫁女喜餅、紅酒等應有盡有，當中五對分量十足的巨型龍鳳鐲最為搶鏡，估計總值20萬元。2人的婚禮將於下個月底在港舉行。余香凝都留言表示：「你未婚夫就好啦，可以娶到你。」

而未婚夫Joshua來頭不少，他畢業於聖保羅書院，隨後到倫敦升學，在世界6大時裝學院之一的London College of Fashion以一級榮譽畢業。回港後創業，是推動本地獨立音樂的中堅份子，亦是大型獨立音樂表演場地This Town Needs、前身為Hidden Agenda的創辦人，曾廣邀本地及國際知名DJ及樂隊演出，包括日本樂隊ENVY及韓團MAMAMOO等，多年來舉辦了逾500場的演出，業界享負盛名。