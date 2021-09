介紹番,陳法拉的另一個我!法拉喺Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中,飾演尚氣阿媽有上佳演出,獲得一致好評,闖入荷里活第一關非常順利。Marvel電影向來一絲不苟,劇組為法拉嘅造型落足心思,法拉就喺社交網公開劇組為佢打造尚氣阿媽的秘密。

只見法拉晒出一個同佢一模一樣嘅頭形公仔,穿起戲服做出介紹手勢,並用英文留言:「介紹我最好的朋友,我的另一個自我:Ms Grey。這是我頭部的3D掃描,用於為我的面罩和頭飾打造完美結合!感謝!」原來法拉喺片中造型咁令人印象深刻,就係全靠呢個法拉頭部3D掃描,有人仲問有冇梁朝偉嘅3D掃描睇睇,等大家大開眼界!