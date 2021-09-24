完成音樂旅程上半場　莫文蔚回顧《食神》的初戀

歌手莫文蔚（Karen）去年「回歸」樂壇推出《呼吸有害》，勇奪多個音樂排行榜冠軍，並於紅館舉行自己最後一個大型巡迴演唱會的尾站演出，但Karen未有真正停下來，除了不時在社交平台與粉絲交流之外，原來她一直準備全新廣東專輯 《The Voyage》 Visual Album（影像專輯）實體版，而這張期待的限量珍藏版CD於今天（24日）隆重面世！

對於碟名的來由，Karen表示：「其實人生就係一個旅程，我就喺音樂路上一直走，去咗好多地方，睇咗好多風景，都係透過音樂同大家分享我嘅感受。」問為何會想做影像專輯，她認為現時只能聽的音樂專輯是不夠，故此決定以visual album的概念去籌備：「當中有唔少幕後鏡頭，有我想同Fans講嘅說話，亦有老公Johannes出現，要大家花啲眼力先睇到！」她又特別感謝Fans一路陪伴：「喺我已經完成上半場旅途中，感謝你哋沿途一直相伴，畀我力量同勇氣，完成一次又一次不可能嘅任務，每步都留下深刻嘅足迹。如今能夠圓滿咁回到最初嘅起點，為我下半場展開序幕，發現原來你哋一直都喺度，從未離開過，我實在心存感激。」

碟中收錄8首歌，可算是Karen上半場的8個章節，各有主題，其中最具話題的，必數電影《食神》插曲《初戀》：「其實我等咗呢個機會好耐！因為當年拍《食神》，呢首歌喺最後一場戲，作為配樂出現，我好像只係唱咗副歌嘅一小段，從來都冇完整咁錄呢首歌，加上咁多年嚟，有唔少Fans向我投訴，點解冇翻唱呢首歌，所以我同團隊決定喺呢張專輯重新演繹呢首經典歌。」相隔多年再翻唱，感覺會否有不同？她趁機會「放閃」：「我每日都處於初戀嘅狀態呢！」

除了《食神》之外，Karen在《喜劇之王》中的演出亦深入民心，故今次也特別翻唱了該片的主題曲《The Way You Make Me Feel》，更拉大隊到當年的取景地石澳健康院，安排樂隊現場演奏，進行現場收音錄製和拍MV。此外，話題作《婦女新知 2021》也收錄在新專輯中，歌詞由Tiramisu變成了豉油雞：「因為以前我喺意大利留學，第一件事就係學做Tiramisu，更寫喺歌詞入面，就喺之前我搵番30年前嘅手寫食譜，肯定要同大家分享。」