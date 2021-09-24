美臀寫真妹　邊個最股惑？

雖然男人都鍾意欣賞巨乳，但係睇得多都會悶，有時轉吓口味欣賞美臀都唔錯！而美臀同美乳一樣，唔係大就代表靚，集堅挺同彈性於一身嘅先至最高質，戶田玲同江藤彩也香就係日本寫真界嘅美臀代表，大家覺得邊個最「股」惑呢？

元祖級極品

今年34歲嘅戶田玲，出道拍寫真日子非淺，可以話係寫真界嘅元祖級女優，仲愈來愈有韻味，依家仲靚過初出道嗰陣添！身材方面，雖然上圍唔大，但勝在擁有渾圓光滑又結實嘅美股，更被稱讚為美臀中嘅極品！

今年係佢踏入寫真界第16個年頭，2009年參加選美活動「Miss Mabage」獲得亞軍及最上鏡獎而人氣上升，至今推出逾30部寫真DVD作品，而最新作品《アールグレイ～こころに殘る美尻の味わい～》就係佢嘅畢業作，不過玲妹唔係引退，亦會繼續拍寫真，只係唔會再出DVD碟而已。最近佢仲搞眾籌製作寫真集，相信好快大家就會有得睇。另外，佢好鍾意烹飪，唔單止考到廚師執照，仲連續多年喺一間餐廳兼職，睇嚟玲妹可以隨時轉行做廚師，又或者開間餐廳做老闆娘喎！

戶田玲

年齡：34歲

身高：5呎3吋

三圍：32C-24-35

迷人S形

日本寫真界以巨乳妹作為主導，但係微乳女優亦一樣可以企穩一席位，好似江藤彩也香就係其中之一，皆因佢擁有又圓又靚又白滑嘅美臀，加埋條水蛇腰又幼又柔軟，拍寫真時翹臀動作展現出曲線迷人嘅S形，令美臀更顯優美誘人，加上樣子標致可人，吸引力絕不比巨乳妹遜色。

佢14歲成為偶像團體HKT48成員，展開舞台表演生涯，至今已經出道10年。2016年開始投身寫真女優行列，首隻寫真DVD作品就係《1st Image》，2019年因為要處理轉換經理人公司嘅事宜，所以休息咗半年，麻煩嘅手續搞妥晒之後就重新出發。最近佢係訪問中表示，未來會繼續積極發展寫真事業，同時有一個有趣嘅計劃，就係為愛犬開設視頻頻道，將愛犬嘅可愛一面同觀眾分享，仲話希望可以捧紅做狗明星，自己就擔任經理人喎！

江藤彩也香

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：31B-22-32

第１回合

鬥作品

江藤彩也香以青春肉體以及甜美笑容演出嘅寫真作品的確好睇，但係產量唔多，而戶田玲出道多年，拍過好多寫真DVD，更扮演過好多唔同角色，例如性感又火辣嘅女搜查官，為觀眾帶來更刺激更豐富嘅視覺享受。

第2回合

鬥美臀

戶田玲成日做運動，體態又弗又帶健美感，美股亦結實又堅挺，但係江藤彩也香畀佢後生，肌膚更白滑，令美腎更加吸引，加埋條水蛇腰夠柔，擺甫士時能夠帶動臀部翹得更高，誘人指數爆晒燈！

第3回合

鬥錢途

彩也香表示未來會積極拍寫真，但係其他工作籌疇方面似乎就冇戶田玲咁多，因為玲妹除咗拍寫真，仲有兼職做廚師，近年仲經常喺電視節目亮相，又擔任博彩資訊節目嘅嘉賓，搵食路數多。

戶田玲更勝一籌

雖然江藤彩也香比戶田玲年輕10歲，但係戶田玲嘅狀態相當弗，而且話晒出道多年，拍過逾30隻寫真DVD，所以如果論寫真演出表現，戶田玲毫無疑問更勝一籌。