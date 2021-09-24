張晉人生第一次Rap獲激讚　最想多謝一個人！

繼歌手黃貫中（Paul）在內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》上突破自我，大晒「舞」功後，「晉爸」張晉亦使出渾身解數，破天荒加入說唱（Rap）行列！在新一集節目中，「張晉部落」與陳小春領軍的「大灣區哥哥」隊伍進行對決，張晉在單挑環節中更成功，經過兩個回合全部獲勝，令其部落隊員有得留低！

對於表演大受好評，張晉稱原來得到高人相助：「我是第一次Rap，前半部分（歌詞）是我和小白（白舉綱）一起想的，但是後半部分，我想特別謝謝一個人，就是對方陣營的好兄弟布瑞吉；他聽說我有說唱這部分，很主動地（幫助我），然後我就很不客氣，問他可不可以幫我寫，他說沒問題，很快就幫我寫好；我們雖然是在所謂的對決，但是兄弟永遠是兄弟。」

得到《中國有嘻哈》的實力派選手加持，「張晉部落」在全場觀眾的支持下先拿下一勝，其後張晉再帶領敖犬、高瀚宇等以《好春光》一曲出戰次輪賽事。提到今次公演主題是「等我找到你」，張晉感觸地憶起恩師袁和平：「他算是帶我進入動作電影這一行，他是我的好師傅，對我的影響非常大，他的那種謙卑、那種平和，令我非常佩服。」