如花翻生！王丹妮向關錦鵬攞料扮梅艷芳

女星王丹妮（Louise）主演的傳記式電影《梅艷芳》將於11月上映，該片將重現已故天后梅艷芳主演的電影及音樂作品的造型，當然少不了《胭脂扣》「如花」一角，而執導《胭》片的導演關錦鵬，在《梅》片拍攝期間更到現場探班。Louise為演好梅艷芳這角色，當然即場「攞料」，而關導亦爽快地向Louise作出提點說：「外形上經過劇組細心打造，令造型及一些小動作，都好神似阿梅。但你真正需要的，並非模仿阿梅，而是走入阿梅的世界。」Louise一點即明，並坦言由接拍這部電影開始，每天都在學習和觀察，也清楚自己並非參加模仿大賽，一切要依從劇情，憑感覺走入梅艷芳的世界。

關錦鵬探班當日，導演梁樂民正在拍攝一場Louise跟飾演梅艷芳契爺何冠昌的李子雄、扮演關錦鵬的新進導演黃進，商討由張國榮飾演《胭脂扣》的「十二少」一角的場面。眼前的一幕，令關錦鵬勾起不少回憶說：「當年真的有過這畫面，大家蒐集資料方便很充足。其實阿梅在《胭脂扣》中所演的場口，很多都很傷感，她曾跟我說過很投入去演出『如花』這角色，所以當拍完這部戲後，好一段時間不能抽離角色，處於一個憂鬱寂寞的狀態。」

談到故友梅艷芳，關錦鵬當然感觸良多，他很佩服並欣賞對方的演戲天分：「記得有一次，拍攝一場沉重氣氛的場口時，這邊廂的阿梅仍嘻嘻哈哈的傾電話，但一叫她『埋位』，她真的可以很快地，由開心的情緒，火速入戲，進入傷感的情緒。」至於關錦鵬眼中的梅艷芳和張國榮，他說：「阿梅是一個少見的仗義女人，哥哥是個太靚太靚的男人！」

關導坦言對這位Louise這位新人十分好奇，並期待她的演繹。早前關導終於看過了Louise的電影演出，他滿意的說：「我的期待是值得的，她演得好好！我真的覺得梅艷芳活現在銀幕上。我一定會推薦大家入場，欣賞這部電影，不單寫一代女王的故事，也讓大家永遠記得梅艷芳這名字，還描寫了我們的香港。這部戲除了感動之外，還帶給大家正能量！」