偷食隔牆花　招式最耍家

正所謂「近水樓台先得月」，不論溝女定偷食，距離愈近嘅話得手機會愈高，美國四仔片廠亦有好多以偷食隔牆花為題材嘅作品，想知道當中嘅男女主角點樣偷出高潮，就要睇吓今次介紹嘅3部作品喇！

關係混亂

偷食索爆女鄰居嘅四仔劇情，通常都係香艷又刺激，而呢套由Private炮製嘅《Fxxx & Breakfast》更大玩懸疑，相當有新鮮感。由著名四仔導演Jordan Hart執導，並搵嚟Amirah Adara、Zazie Skymm、Nelly Kent等多位青春脫星演出，故事講述男主角嘅隔籬住咗幾位索女鄰居，一直對佢哋有各種幻想，有一日，突然受到對方嘅邀請參加屋企派對，原來係為慶祝接收咗一大筆遺產。正當男主角同眾女打得火熱時，卻發現大屋中眾人嘅關係相當混亂，男管家搭上女僕，已婚司機同索女有染，仲有懷住調查動機而嚟嘅偵探，究竟結局會係點呢？

內衣誘惑

熟女偷食小鮮肉嘅題材可謂司空見慣，既然係咁，點解呢套由Perv City推出嘅《Perverted MILFs Next Door #2》咁受四仔迷歡迎呢？原因好簡單，除咗因為片廠搵嚟Reagan Foxx、Siri、London River及Brittany Andrews四位人氣熟女脫星演出外，劇情更係相當貼地，故事從四位小鮮肉開始講起，話說佢哋為搵外快做兼職家居清潔員，遇上慾火高漲嘅熟女屋主，喺對方嘅性感內衣誘惑，加上言語及肢體挑逗下，血氣方剛嘅小鮮肉把持不住，跟對方大戰起嚟，之後更日日上門，夜夜笙歌添！

房租肉償

如果要用幾個字嚟形容呢套由Property Sex製作嘅《My Creepy Landlord Next Door #3》，肯定係「好色房東俏租客」！由Kenzie Reeves、Jane Wilde、Riley Star及Lanna Carter四位青春脫星演出，故事講佢哋因為大洗又爛賭，長期拖欠房租，房東忍無可忍主動上門追租，卻估唔到呢班俏租客提出房租肉償，面對咁誘人嘅條件，究竟房東會點做呢？雖然四個故事大同小異，但講到最令人印象深刻嘅，卻非Jane Wilde莫屬，事關佢嘅演技同床技都達到專業水平，值得一睇。

碟評

有睇開偷食女鄰居嘅四仔作品，都會發現呢類作品通常會有劇情，令人睇得零舍投入。如果喺3套作品中，挑選劇情最吸引嘅話，首推《Fxxx & Breakfast》，事關劇本用心，流暢且縝密，而且香艷場面亦夠豐富又刺激。想睇劇情簡單啲，又不失新鮮感嘅話，《Perverted MILFs Next Door #2》及《My Creepy Landlord Next Door #3》就啱晒口味，前者以熟女題材為賣點，後者則以好色房東嘅角度出發，而激戰場面同樣精彩。