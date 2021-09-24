落雨又使乜驚！炎明熹上演廣播道Fans撐場事件

「聲夢傳奇」三料冠軍炎明熹（Gigi）剛推出首支個人單曲《真話的清高》，日前她到電台展開宣傳工作，上演一幕「廣播道Fans撐場事件」，獲大批粉絲冒雨到電台門外支持，仍然是學生的Gigi只能於放學後或假期才能工作，她說：「終於以個人歌手名義帶住新歌到電台做訪問，感覺好神奇，見到有咁多粉絲特登來電台度支持自己，係好感動嘅，不過大家都要注意安全，工作完畢如果有時間我會盡量同大家短敍。」

Gigi的新歌已經衝破38萬人次觀看，更火迅登上付費下載流行榜冠軍，而MV亦連續佔據網上平台熱門音樂頭三甲位置，她謙虛說：「好多謝大家嘅支持，我會努力做好自己。」被公司點名力捧的她，為配合新歌宣傳，唱片公司揼本在銅鑼灣及尖沙咀鬧市買下巨型電視屏幕，她說：「好驚喜呀，知道公司有咁嘅安排，但我仲未去睇過，希望有時間可以親身去打卡。」

她的新歌更獲「聲夢」學員支持，張馳豪、潘靜文日前在車內播放着Gigi的新歌，他們在車內高聲跟住她唱，仲在片段中標題了她的帳戶，Gigi得知後都有即刻在自己的社交網轉載，以示答謝大家幫她免費宣傳新歌。