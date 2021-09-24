文化中心子彈橫飛！古天樂張智霖唔怕死

由影帝古天樂擔綱演出的反貪風暴系列電影，由2014年開始至今橫跨7年，今年終於迎來第5集的終極篇《G風暴》。電影公司最近發放了電影的先行預告，並定於12月31日上映，是整個反貪系列最終章，而唯一貫穿5集、飾演廉政公署首席調查主任的古天樂透露有別過去4集，今集好多大場口都選址鬧市發生，而案件因涉及國際販賣人口，犯罪分子的裝備重磅加碼：「一部電影可以拍到第5集好唔容易，嚟到最後一集希望令觀眾睇得更投入、更真實，鬧市取景拍攝外，AK槍械、手榴彈及更大規模嘅爆破場面都會出現。」在差不多分半鐘預告中，除了有多場貨櫃場槍戰、公路飛車追逐、爆炸等槍林彈雨畫面外，亦分別有身穿海關制服的黃宗澤及已故資深演員廖啟智出現。

另外，今集有新加入的演員宣萱，片中她在張智霖率領的G4保護下，在文化中心、太空館四出躲避販賣人口集團追殺，她雖然不用開槍，只要不停跑，但都同樣感到刺激，她笑言：「啲子彈係身邊橫飛、又要緊隨G4成隊人走，有時又要飛車，氣氛緊張，唔開槍一樣好刺激。」至於張智霖對電影大表期待，他說：「今次電影特別多喺具代表性嘅鬧市拍攝，好似喺文化中心、太空館內亂槍掃射、爆炸追逐等場面，只係疫情影響下電影一直未定映期，依家落實上映，好期待。」