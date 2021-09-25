【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十九丙子水平日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：飾牆、平塗、會友

忌：詞訟、修廚、鑽孔

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

工作收入增加，財務狀況改善，紅色助開運。

金牛座

遇到麻煩不應逃避，否則會令情況變得更糟。

雙子座

幫人要量力而為，以免陷入顧此失彼的困局。

巨蟹座

對別人的戒心太大，太封閉自己，有害無益。

獅子座

接到令你為難的工作，內心感到無奈又無助。

處女座

人際關係出現問題，歸咎別人前宜自我反思。

天秤座

要有居安思危的心態，有助克服未來的挑戰。

天蠍座

失敗乃成功之母，不要因一時挫折而氣餒。

人馬座

求知欲強，趁周末讀一本好書，心智皆受益。

山羊座

做事得心應手，忌得意忘形，以免招人嫉妒。

水瓶座

渴望放假的心情浮上面，工作容易分心出錯。

雙魚座

抽空執拾家居，調整擺設，有助帶來好心情。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）豬 易破財

鼠

財運亨通，抓住賺錢機遇，將盆滿缽滿。

牛

責任感強，做事有耐性，易獲上司器重。

虎

有意外收入，不妨拿來請客，皆大歡喜。

兔

人緣佳，與人交流有得着，利事業發展。

龍

有迎難而上的魄力，工作表現進步神速。

蛇

工作忙個不停，勿死撐，快向人求助吧！

馬

是日沖煞，時刻保持理智，可遠離麻煩。

羊

思路清晰，行動力強，助提升工作表現。

猴

運勢不過不失，提防自己捲入人事紛爭。

雞

偏財運不錯，但只宜小賭，要見好就收。

狗

桃花旺，單身者多曝光，好姻緣等着你！

豬

財運一般，勿投機取巧，以免得不償失。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

獅子座Vs水瓶座

這是兩個完全敵對的星座，在黃道十二天宮是對家。

兩個都屬於固定的星座，很難從自己的角度去為對方改變，除非迫不得已。獅子座需要別人對他的關注，期望大家會從他的角度去想；但在水瓶座的立場，每個人都應該有自己的個性，人與生俱來就是與別不同，你的特別和他的特別，是沒有高低之分，平等就是一切。所以當獅子遇上水瓶的時候，水瓶座的眼中是沒有需要對你特別好的原因，非常冷靜。

獅子座的熱情和溫暖，其實是有打動水瓶座的一天，每個人都有屬於自己的舞台，在大光燈的照射下，你應該是備受矚目。相反，水瓶座的理性和抽離，所有生物的存在，都天生有平等的權利，要得到水瓶座的寵愛，可能一隻貓比你更勝一籌。要了解水瓶座的世界，絕對要從不正常的路線去分析，比較意識形態。

這兩個星座的互補不足，獅子座的自我可以從水瓶座的平等世界中學習如何調整，而水瓶座的平等理念，其實可以加點熱情，人始終是熱血動物，太理性去處理人的問題，好像是有點冷酷，少了一份人情味。當這兩個星座走在一起時，你就會明白那個火花是怎樣產生，從個人舞台走到大同世界，每個人只要做好自己，就已經足夠。