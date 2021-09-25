麥當娜都攞爛片獎！芭芭拉史翠珊打破宿命奪奧斯卡影后

歌手轉型做演員的情況，在荷里活老是常出現！不過通常都是失敗例子較多。其中3大樂壇天后麥當娜（Madonna）、Britney Spears以及瑪莉亞卡里（Mariah Carey）都先後嘗過獲有「爛片奧斯卡」之稱的《金草莓獎》的滋味！不過也有勇闖影壇成功的例子，老牌女歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）以及百變天后Lady GaGa都在影壇有好好的發展。

現年79歲的芭芭拉史翠珊，入行超過60年。她是美國少數能夠在艾美獎、格林美音樂獎、奧斯卡以及東尼獎4個不同範疇的頒獎禮中獲獎的藝人。她於60年代初開始歌唱生涯，後來成為演員。1968年，她已憑住首部主演的歌舞電影《妙女郎》（Funny Girl）勇奪奧斯卡以及金球獎影后。10年後，芭芭拉再憑電影《愛情萬年青》（A Star Is Born）勇奪金球獎影后。而多才多藝的她亦是傑出的導演，她執導的3部電影包括《恩桃》（Yentl）均有獲多項奧斯卡提名。

至於GaGa，2018年她憑住劇情片《星夢情深》（A Star Is Born）於金球獎以及奧斯卡大放異彩，而值得一提就是《星》正是芭芭拉的《愛情萬年青》重拍版。GaGa憑片中歌手角色提名奧斯卡以及金球獎最佳女主角。雖然最終落敗，但她在片中的演出已被影評人的肯定。而今年她將再接再厲，她主演的新作《GUCCI名門望族》（House of Gucci）已被視為她來年「衝奧之作」！