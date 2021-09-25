【進擊的巨人】巨人以後改食垃圾？

說到垃圾分類，不得不說日本在這方面着實是模範，由教育到實施都擁有成熟的制度，最近在日本街頭，更出現了神奇的一幕，聽說是為了提高民眾的垃圾分類意識而設，這詭異的一幕到底有沒有成效呢？

說的是最近在日本大分縣出現的《進擊的巨人》垃圾桶，在作者諫山創的家鄉，以動漫中巨人張開口為造型，提醒大家要做好垃圾分類，掉錯了小心被巨人吃掉！這個計劃由日本財團The Nippon Foundation和日本可口可樂公司合作，亦獲得當地政府的支持，呼籲垃圾分類之餘亦希望吸引遊客。

巨人垃圾桶高約1米尺、寬50厘米，共有2款，一款是用來放一般垃圾的血盤大口，另一款是用來放瓶罐的有兩個洞口的大口，目前放置在不同車站的飲料販賣機旁，據說較早前放置的一個確實達到了減少一般垃圾桶異物混入的成效，而一位受日媒訪問的女士亦表示「被巨人盯着看很有壓迫感，應該會讓大家把垃圾丟對地方。」令人不禁感嘆巨人的威力！

這一系列巨人垃圾桶，亦是對今年終迎來結局的《進擊的巨人》的一份緬懷，預計在今年11月22日後撤除，相信真能吸引不少粉絲去朝聖！