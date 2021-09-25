吳嘉儀上堂當面鬧羅冠蘭夠火爆　原來係演藝「資優生」

入行6年的無綫藝人吳嘉儀，早前於綜藝節目扮歌手王灝兒（JW）令人印象深刻，原來鏡頭前經常掛笑臉，背後卻是一名烈女，曾試過於課堂期間指摘導師羅冠蘭處事不當，結果被趕出班房，事後校方以其情緒不穩為由禁止她上課，非常火爆！

吳嘉儀科班出身，當年修讀香港演藝學院表演系，並以優異成績連奪兩個獎學金，甫畢業便獲幾個大型劇團聘請為全職話劇團團員，由於一心想向藝人方向發展，便決意報讀無綫藝員訓練班，繼而正式踏入公仔箱，至今已先後演出過數十部劇集，雖然非主角位置，但她仍舊默默耕耘，早前於綜藝節目《開心大綜藝》模仿JW令人眼前一亮，連帶工作量也增多，令其始料不及。

回顧於學院4年讀書生涯，經歷多次淘汰階段，幸嘉儀能留守到最後，不諱言求學期間生活並不如意，失戀、冇錢交學費等打擊下，一度被學校保安走入課室請她離開，其性格亦因而變得火爆，最激一次試過於課堂期間發難：「嗰次上緊羅冠蘭老師演技堂，我被要求演個角色好糜爛，點知開門行入課室，未演就叮我，我好嬲上前問佢點解，點解覺得係我錯？佢就叫我拎袋走。第二日學校就貼Notice話我情緒唔穩定，暫時唔適合上堂。之後我有反思，仲不斷打畀老師，以為佢會鬧我，但佢係關心我，介紹學校社工畀我，仲話我錯係因為個角色年代唔係着嗰啲衫，當下我就明白了，後來真係有睇社工，情況好快有改善，我亦順利畢到業。」

愛情方面，嘉儀拍拖次數5隻手指數得完，自爆曾是港女一名，認為對男友所有要求都是奉旨，結果處處碰釘分手收場，最終醒覺慢慢調教，現時已變成廿四孝女友，有一位相戀4年、從事船務工程的圈外男友，二人感情穩定，嘉儀深信現任男友是步入人生另一階段的不二人選：「經歷太多，試過拍日本男友，又試過同電影系師兄拍拖，大家發展到同居，但最後佢用換門鎖嚟交代分手。依家呢個好多方面都夾，佢有時間會等我收工，有時完美主義，雖然話唔會同我對戲，但有時又忍唔住畀意見。（見晒家長？）我好清楚世伯行蹤，所以如無意外，男友會係我Mr.Right。」