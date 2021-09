漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)Hit爆全球,由影帝梁朝偉主演大反派「文武」,奸得嚟又帶鐵漢柔情,將角色演繹得淋漓盡致。而戲中飾演其女兒嘅內地女星張夢兒,因合作與影帝結緣,仲有機會畀對方「攬」住集郵,羨慕死一班女粉絲!

張夢兒更將合照上載到社交網,公開「示愛」:「不為人知的秘密,就是我這麼愛他們的原因。」佢指梁朝偉與自己一樣內向,最長嘅對話只有3句:「你喜歡衝浪嗎?」、「我,我不會游泳……」、「哦,我,我喜歡衝浪……」眾所周知梁朝偉熱愛玩衝浪,張夢兒形容對方衝浪似大海,表面平靜而微妙,但你可以感受到海浪及深邃嘅深處,佢直言:「我太害羞了,不敢告訴他。但我想我應該盡快學會游泳。」