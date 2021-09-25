富二代男友被起底　星野南被飛出直播音樂騷

日本人氣女團乃木坂46的23歲成員星野南，日前爆出拜金醜聞，暗撻父親經營網上銷售高級水果生意的27歲太子爺。緋聞曝光後，她一直潛水未有回應，直至今日(25日)更新網誌為醜聞道歉，但否認本月18及19日詐病甩底演出。她表示17日當天有發燒，向事務所要求作PCR檢測後，證實沒有確診，但為以防萬一才缺席演出，男方到訪香閨只是探望她。她承認欠缺自覺，並表示將會停工反省。星野南昨日(24日)被飛出原定有份演出的直播音樂節目《Music Station》，改由隊友佐藤楓頂替演唱新歌。而即將離隊的27歲成員高山一實，節目尾聲時獲獻花。

此外，星野的男友指曾澳洲留學兼講得一口流利英語，乃木坂粉絲起底疑是27歲奀星鹿島康秀，網民發現2人背景相同並有同款的背囊及Cap帽等。鹿島是男星淺野忠信的同門師弟，入行以來只拍過廣告及客串劇集做二打六，報道曾形容他貌似男星北村匠海，但網民嘲他似童星鈴木福。鹿島於前年聖誕開設的個人頻道，訂閱者只得5人，緋聞後才增至180人。