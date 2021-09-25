室內Roller場再現　集體回憶返晒嚟！

室內滾軸溜冰在80年代曾經盛極一時，深受當時的年輕人歡迎。不過隨着90年代初熱潮減退，室內溜冰場相繼結業，想踩Roller就要轉至室外場地；可是室外玩既沒有迷幻燈光，也沒有現場音樂播放，氣氛始終不同。多得一班踩住室內Roller長大的有心人，近日將經典室內滾軸溜冰場帶返本地，讓不同Generation都可在室內場踩Roller「放電」，令踩Roller不再只是70、80後的集體回憶。

一切由維園開始

大家有聽過賓仕嗎？如果你聽過，甚至去過，代表你唔覺意自爆年齢了。賓仕（Buns）是80年代盛極一時的全港最大室內滾軸溜冰場 ，設在沙田新城巿廣場底層地庫。當年場內融入熱鬧的Disco燈光和音樂元素，加上24小時營業，深得年輕人歡心。睽違30多年，香港人終於再有室內Roller場，就是位於鰂魚涌柯達大廈內、佔地約1.8萬平方呎、全新開幕的Bun's 2020。這多得幾位在那些年踩着Roller開心成長的股東，簡銘進和James便是其中兩位。

相信大家和筆者一樣好奇，是甚麼原因令賓仕回歸吧？簡單來說，一切由簡銘進於去年底不時和女兒到維園踩Roller的社交網站Post開始，吸引大班朋友讚好和留言，更喚起大家那些年在賓仕踩Roller的集體回憶。簡銘進表示：「短短2個月左右便聚集了好幾個舊朋友（現在的股東們），大家講起以前踩Roller都好開心。80年代嘅香港人冇乜煩嘢冇乜怨氣，感覺好好。當時冇咁多機會搭飛機去旅行，冇咁多電子產品，又冇咁多機打，年輕人嘅娛樂都係踢波、游水、踩單車和踩Roller之類，不過一樣玩得好開心。」

其中一個股東亦坦言：『當年我哋有咩運動可以合法地拖手仔呢？咪就係Roller囉！你唔識呀，我拖住你吖！』另外仲有拖手時段和拉龍時段，即使唔拖手都會扶住，以前最開心就係咁。大家講完對望都會忍不住說：『拖咩吖，全部自己啲仔女喺晒度，拖自己啲仔女啦！』當然依家拖住自己個女去踩Roller是最開心的。就這樣，大家傾傾吓就想開番個室內Roller場，一來想帶回那種昔日香港情懷，二來想畀小朋友知，踩Roller是一種好開心又可放電的活動，我們以前就是這樣踩Roller長大的。也有不少朋友問我哋：『仲有冇人踩㗎？』但我哋冇諗咁多，即管放手一試，都是想有個舒適嘅地方開心放電，輕鬆一下啫！」

有得玩有得學

James：「記得去年我哋一班老朋友帶埋自己小朋友一齊踩Roller，簡銘進仲帶埋喇叭去維園播歌，好開心！期間我們還認識不少喜愛踩Roller的年輕人，包括香港花式滾軸溜冰運動員蔡穎怡（Katherine）和她的學生，先知道佢哋咁多年原來冇踩過室內Roller場。家陣Bun's 2020正式開幕，我們邀請她來練習和開班，作為訓練中心。雖然規模不及當年賓仕大，但應該拍得住當年的太古城（另一個著名室內場所在地），主場跟賓仕當年一樣是木地板，副場暫時就跟街場一樣用自流平地台（遲下有機會轉埋木地板），既是室內，又有冷氣、燈光和音響設備，唔怕好天曬，落雨冇得練，洗手間又近。」

講到個場，James表示：「其實開一個式微咗30幾年的Roller場，是冒險和充滿好多問號的。因為我們的集體回憶都是玩雙排，所以我哋由構思到訂製不同尺碼的Roller鞋都係以雙排行先，有些4個轆還會發光。」他強調：「當然我哋唔想框死玩Roller只有雙排，不接受單排玩，但需要時間安排。」James又開心指：「開幕當日，我認識了一班後生仔女，他們在場內隨着音樂在跳Roller Dance，好有節奏，像在Disco一樣。佢哋仲着埋80年代服飾，如喇叭褲、背心仔、帶頭巾等裝束，成班人跳得好開心。打破了以往一般人對踩Roller只是前溜和後的認知，仲勁過我哋以前。」

同場加映：昔日香港室內Roller場

上世紀80年代初，一股Roller熱由美國吹到香港，有冷氣兼有Disco閃燈和勁歌的室內Roller場開完一間又一間，遍布港九新界。講到3大名場，當然要提「沙田賓仕」（即賓仕娛樂中心）和另外兩間由世界體育會在九龍灣德福商場及太古城中心開設的「德福世界」及「太古城世界」。其他規模較小的，則有柴灣高威、華富邨大大及屯門仁愛堂等。唔知大家有冇聽過又或者去過呢？不過熱潮維持了約10年便減退，最終連3大名場也相繼在1992、1993年結業。