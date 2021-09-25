新片煞科High爆勁放肆　姜濤當眾射濕花姐毛舜筠

英皇新片《阿媽有咗第二個》昨晚（24日）於灣仔進行煞科拍攝，約晚上10時半，劇組人員首先抵達並於現場設置拍攝工具，約11時戲中兩位演員姜濤及毛舜筠便正式埋位開始拍攝，姜濤經理人花姐及一批「姜糖」亦有到場觀看拍攝情況。拍攝期間工作人員不時向從遠處觀看的「姜糖」示意不可拍照，而每當停機時，兩位演員便立即觀看回播並作交流。整個拍攝過程大致順利，約午夜12時，工作人員開始收拾拍攝器材，並隨即搬出摺枱及放上多支香檳預備慶祝，演員及導演亦先後向劇組發表感言，現場掌聲四起， 並有人大叫「多謝英皇」，之後眾人便埋位影大合照及預備慶祝。

未知是否終於完成拍攝太興奮，百厭的姜濤拿起枱上香檳，一面跳一面不斷用力搖晃，並開始行近花姐意圖向她「發炮」，嚇得她即時走避，殊不知姜濤行動失敗「發空炮」；另邊廂毛舜筠已蓄勢待發，見姜濤回來便立即向他「開火」，姜濤亦不甘示弱向她「回火」，雙方混戰期間曾一度跑出馬路，花姐見狀立即大叫：「姜濤返嚟！」。最後一心「孝敬」花姐的姜濤亦如願以償，成功以香檳禮炮報答花姐關心，慘被噴得成面都係的花姐大叫「同我殺咗佢！」，場面十分搞笑。

事後問姜濤煞科心情及會否不捨，他說：「好開心呀，都有啲唔捨得。（會唔會攞假休息吓？）會唞一唞，不過都要開始綵排演唱會啦。」之後姜濤上載靚仔自拍慶祝煞科，而毛舜筠就上載姜濤瞓覺瞓到反白眼嘅相，明顯係想為上次被偷拍瞓覺一事「反擊」。