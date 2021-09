搜羅全新Afternoon Tea：餐廳篇

歎優質有水準的Afternoon Tea除了去酒店外,也可以到一些高級食府,今日搜羅幾間高級餐廳新近推出的全新下午茶,讓巴絲歎得有選擇。

豪歎西班牙式下午茶

開業不久的特色酒吧及酒廊G Room,內設360ᐤ 超高清屏幕顯示多款模擬場景,而最近推出全新「Wanderlusting下午茶」(兩位起),讓巴絲打可以邊歎精緻美點邊欣賞威尼斯、巴黎、秋冬景色及迷人香江夜景等。全新下午茶以西班牙美食作藍本,有頂級魚子醬及36個月伊比利亞火腿拼盤、炸迷你池魚配酥炸蟹鉗及炸意大利青瓜、西班牙炸蝦多士伴秘製迷你雞錘和炸牛油果配蟹肉、炸鮮蠔及燒魷;大家可從檸檬芝士蛋糕、幼滑栗子蓉黑松露芝士蛋糕、開胃檸檬果醬蛋糕、清新網紋蜜瓜奶油蛋糕及時令水果炮製的奶油酥中自選4款輕甜點,還有自家製時令水果窩夫及咖啡或茗茶。大家也可以加配餐廳招牌西班牙水果紅或白酒、香檳或氣泡酒,慢慢歎個夠。

維港美景伴意式美饌

位於尖沙咀的米蘭名店Paper Moon最近迎來新任行政總廚Fabio Mariella,同時推出升級精緻版意式下午茶「Afternoon Tea by The Sea」(兩位用)。由新任大廚全新構思的下午茶有11款優質鹹甜美點及精心調配飲品,有番荽橄欖油燒龍蝦尾伴雞尾酒醬、愛爾蘭生蠔伴乾葱紅酒醋及即開生蠔組成的海鮮盤,還有藍蟹沙律漢堡、香脆巴馬火腿蘆筍芝士撻、鵝肝醬伴布里歐麵包及意大利黑醋與煙三文魚三文治伴茄子番茄醬4款小巧精緻的鹹點,以及迷你芝士蛋糕及夏日鮮果撻、芳香滑溜的西西里開心果奶凍、鬆脆香口的Cannoli意大利炸餅卷釀咖啡忌廉及榛子忌廉和經典的Bomboloni意式炸甜甜圈等甜點。飲品則有意大利Illy咖啡、意大利精品茶La Via del Tè、果汁、調酒師特別調配的雞尾酒或無酒精特飲。

韓式靚素與美甲聯乘

想食Light啲?新派韓式素菜食府土生花就將於10月1日起至11月30日、聯乘純素美甲專家「Green Beauty Lab」推出期間限定的「Beyond Vegan–Autumn」下午茶體驗(兩位用、每天限量供應十份),以時令植物性食材入饌,炮製成各款精緻又滿有藝術氣質的鹹甜小點。下午茶以簡潔的兩層木盒盛載,鹹點有經典的韓國飯卷、高麗菜卷配秘製麵豉醬、口感酥脆的酥炸時令野菜及韓式漬物飯糰;甜點則有韓國傳統冬甩、巧妙地結合法式甜點風味與麵豉的鹹鮮麵豉貝殼蛋糕、口感軟糯的韓式麻糬、韓國富有柿合桃卷及香烤風味細緻的韓式核桃撻。隨下午茶附送韓式花茶,或另配駐店調酒師精心設計的韓式無酒精雞尾酒,客人更可免費獲贈由「Green Beauty Lab」送出的Bio Seaweed Gel「ROMANTIQUE」系列天然無毒指甲凝膠一支(先到先得,送完即止)及換領券,於網店選購任何產品可獲兩支凝膠及迷你燈機呢!