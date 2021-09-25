193心理輔導阿Dee　反崩潰爆喊：呢幾年真係好辛苦

人氣組合ERROR成員193（郭嘉駿）入行前喺英國大學修讀心理學，近日於網上節目擔任心理學家，治療患有「太過在意小眾Comment綜合症」嘅隊友阿Dee（何啟華），房間牆身貼滿負評，193認為阿Dee過份在意網民評論，而治療方法係將負面留言讀出嚟。193自爆亦曾經好在意外界評論，藉此幫助阿Dee跳出框框：「我當初太在意別人評論，我唔會亂講嘢，唔會將真實諗法講出嚟，就唔會有今日咁多人Follow我哋，唔會咁多人翻睇ERROR啲舊片！」不過被心理醫生Natalie踢爆，指193仲係好在意評論，193不諱言：「我就係在意，所以我唔睇，唔睇就唔需要在意，我就活得開心啲，呢個係我自己得出嚟嘅結論。」

之後Natalie播番193參加ViuTV節目《全民造星》嘅片段，播到佢唱《我的快樂時代》，193忍唔住落下男兒淚話：「每次聽呢首歌都會提醒自己，有啲迷失就會聽，呢幾年都真係……好辛苦，好唔易過其實，見到當初自己咩都唔識、咩都被人批評，到而家我以為自己都……我睇番我係另一個我，唔係當初嗰個我。好似最近我去紅館做嘉賓，我聽番都覺得自己唱得幾好，同當初嗰個我真係完全唔同咗，但人哋可以一句嘢抹煞你，可以話『你都係因為一句串咗隔籬台就紅咗』，佢哋抹煞咗我呢3年嘅努力，都繼續有人話我唔識唱歌、唔識跳舞、冇努力過，所以我先唔想睇啲咁戇X嘅Comment，因為我知道自己入面係啲咩，所以都希望我身邊嘅人唔好介意呢啲Comment，唔好被影響。」

阿Dee隨後出場，指佢「係一個更加Better嘅郭嘉駿」，193聽到又再喊，阿Dee即攬攬嗌「好兄弟」畀鼓勵。