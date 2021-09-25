黃婉恩兩星期減6磅　靠增肌加速新陳代謝

藝人黃婉恩（Yancy）參選港姐入行後擔任娛樂新聞台主播，惟年初因踩單車發生意外致右腳斷筋，休息數月後復工驚覺體重創新高，日前的起心肝搵健身教練進行地獄式特訓，積極做運動兼控制飲食，在短短兩星期已成功減去3KG（約6.6磅）︰「一直都鍾意做運動，未整親隻腳之前成日去行山、游水、踩單車，整親之後真係肥咗！最重54kg（約119磅），依家51kg（約112磅），希望減到47kg（約103磅），同時想增加肌肉，會以照鏡滿意身材為準，想上鏡個人瘦啲。」

Yancy自言試過節食修身，但效果不理想之餘又容易反彈，經健身教練提點，每日跟足餐單進食3餐有顯著進步︰「最緊要食多啲蛋白質、菜，仲有戒澱粉質，增肌會令新陳代謝快啲，就自然減到肥，朝早我會食3個蛋白、半個牛油果、飲齋啡，晏晝同夜晚主食肉同菜，比例會多啲，喺出面準備唔到就飲蛋白粉。」而運動方面，Yancy養成每朝7、8點起身做運動︰「以前做寫字樓6點就起身，朝早做運動精神啲。」

早餐︰2-3 蛋白，半個牛油果

午餐︰120g 雞 200g菜

晚餐︰150g 雞 / 肉200g菜

- 控制飲食，多食蛋白質同菜，唔准食澱粉質及煎炸嘢

- 每日飲2L水或者更多幫助排毒

- 女士唔好怕練多啲肌肉，練多啲肌肉反而會令新陳代謝加快

- 每日行12,000步