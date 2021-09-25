不滿鍾培生收錢閉門作賽　李俊亨誓要打得公平公正

林作與鍾培生的「百萬拳賽」雖然已經打完，但鍾培生被翻舊帳，指他早前曾承諾加大注碼，若未能在賽事中K.O.林作，便會多給予100萬元，或者跟林作的教練打多場。結果，鍾培生昨日（24日）在社交平台發文表示接受林作教練的挑戰，與香港散打冠軍李俊亨（Henry）對賽，但賽事不設現場觀眾亦不准拍攝，只由他個人開設的社交平台頻道的會員作獨家直播。

不過Henry今日（25日）在社交平台發文表示不滿閉門作賽的安排，並指今次的較量不涉及商業性質，應該免費公開。他表示：「林作以及林作團隊從來都只是以事論事，不過都多謝鍾培生先生能履行5月1日對我的挑機。我跟鍾培生先生均屬於專業賽拳手，相信比林鍾一戰更能吸引觀眾，由於無敵盃已圓滿結束，此次較量不涉及商業性質，因此本人提議不應只供培生培心的會員付費收看，即使在培生培心平台播放也應該屬於免費公開性質，更不可能閉門作賽，需另擇中立場地。相信無論採用那一方的拳證都會有所爭辯，為達公平公正，我們的專業賽賽事勝出標準應定作『以擊倒或比賽直至一方拳手以任何形式不能繼續作賽』為止。希望鍾生和我們的觀點都一樣，大家趕及在九月尾前交流一下。」