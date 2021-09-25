衛蘭衛詩合體獻唱！Tim急尿嘲太Rock：條褲都頂唔順

樂隊Dear Jane舉行第4場《Dear Jane Pendulum Tour 2021》紅館演唱會，獲蔡一智、陳詠謙、胡子彤、蘇皓兒、森美、黃劍文、洪嘉豪及艾妮等，期間Howie（翁厚樑）竟然蝦碌彈錯key，隨即被Tim（黃天翱）發現並說：「我會用番你呢個key唱。」惹來全場爆笑。到4子的獨唱部分，輪到Tim發生「意外」險些走光！原定Howie唱完《網絡的安全隱患》後，便由Tim壓軸向囡囡獻唱rock版《Let it Go》。豈料，他們互換位置期間，Tim突然被工作人員叫走，Howie說：「我收到消息，Tim要去廁所。」於是Jackal（伍漢邦）與Nice（黎俊華）為好兄弟爭取時間合唱《到此為止》。最後Tim趕及回到台上完成獨唱部分，他自爆：「我條褲都頂唔順我啲rock and roll，爆咗呀。睇清楚條褲先，冇事啦！」三子笑問他的底褲夠不夠力，Tim即說：「我條底褲好夠韌力！」

同屬唱得之人的衛蘭（Janice）與衛詩（Jill）擔任表演嘉賓，久未踏上紅館舞台的兩女，表現超水準，合唱《My Happy Ending》時盡顯靚聲，台下反應熱烈，嗌爆紅館。Tim稱讚兩人及道謝，她們即一左一右與Tim抱抱，Tim即時扮「O嘴」，引得全場勁笑。接着，Janice與Jill獻唱Dear Jane寫的英文歌《Make Me Stay》，更是她們首度在紅館自彈自唱。