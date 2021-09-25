女兒當入樽︱蘇皓兒係神射手　全場最高分

藝人蘇皓兒（Chloe）與余曉彤（Hidy）聯同一班本地職業籃球員，今午（25日）現身屯門屋邨籃球場，上演一場街頭籃球表演賽，Chloe更頻頻遠射得手，21分賽制中個人奪取過半分數，成為得分王。

賽後Chloe搞笑表示：「球證旁證全部都係我啲人！哈哈！（今日入咗幾多分？）好似入咗十幾分，其實因為對手係資深籃球員，對住我咁業餘嘅玩家放水我先會入啫。（打咗波幾耐？）都打咗4年街場，通常夜晚打，因為好怕曬，所以今日都幾辛苦，當年事業低潮又冇運動，朋友就拉我出去打波，打吓打吓愛上咗，依家都keep住同圈內朋友打街場。（多唔多女仔打？）通常有一、兩個嘅，自己唔夠男仔撞，所以都係mark番啲女仔球員。」她坦言自己少有關籃球工作，所以今日好開心。

Hidy冇落場，她笑説今日主要做「收塑佬」，她說：「今日主要嚟回收飲完嘅飲品鋁罐膠樽，要嚟做啲環保嘅嘢。（做乜唔落場打？）我以前都有跟隊打街場㗎！自從打過一次全場就驚咗，嗰陣以為自己好高啦，點知對手仲高，食咗好多下批踭，之後都係玩番啲個人運動。」她說因前夫乃甲一籃球員，所以有10年睇本地職業賽經驗，今日見番一班籃球員朋友好開心，覺得好熱血。