姚焯菲羨慕炎明熹有處女歌　不停翻Loop乜都肯唱

本月22日15歲生日的姚焯菲（Chantel）與今日（25日）18歲生日的林智樂（Felix）出席商場舉辦的生日派對，吸引逾200粉絲撐場。2人獲全場粉絲大合唱生日歌，Felix收到粉絲送的蛋糕及香檳，Chantel則收到歌迷會捐款到慈善機構的證書作為禮物。

台上Felix透露昨日在社交網放了由他翻唱葉蒨文的《零時十分》MV以慶祝生日，不過他一時口誤將生日講為結婚，令來全場嘩然。他又指由錄音、拍攝到剪接，整個過程只花了36小時。

受訪時，Felix澄清並不是要結婚，只是一時口快，又笑言：「如果18歲就結婚，人生太慘，我仲未拍過拖。（生日願望想拍拖？）唔會，現階段以工作同學業為重。（點慶祝生日？）今日會同家人食飯，跟住要排戲，為新劇作好準備，要熟讀劇本。（18歲有乜目標？）希望做好音樂，無論喺音樂、綜藝及拍劇上都有代表作。」有份拍劇的Chantel稱昨日已跟導演排練，但未正式入組：「其他學員明天拍攝，我就遲啲，因為我要返學。」問到日前生日如何慶祝？她說：「同屋企人食飯，再同朋友出街，今年生日好難忘，收到好多禮物，其中一份禮物係粉絲捐錢畀慈善機構幫啲小朋友上興趣班，好有意義。（叫會唔會叫粉絲將整燈箱錢用作善事上？）佢哋送畀我嘅禮物我都好鍾意，但如果做喺有意義嘅事上我會更開心。（收到歌迷送的巴士站燈箱好難忘？）係，不過我要返學，所以我冇去現場，我媽咪去咗現場影咗相畀我睇。」

至於何時出歌，兩人坦言未知，但希望盡快，問到會否羨慕炎明熹已有個人作品？Chantel謂：「好戥佢開心，我睇咗佢個MV好多次，佢唱得好好，超級好，個預告片出嘅時候已經覺得首歌好好聽。」問她想出甚麼類型的歌曲？Felix指對方適合甜美曲風，不適合暗黑系，Chantel稱：「乜都想唱，啲人覺得我唱Sweet嘅歌比較拿手，我都想唱輕快或者慢歌。」