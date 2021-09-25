張志明離職︱陳貝兒等公司安排　陳婉衡感激獲提攜

曾製作《嫁到這世界邊端》、《Do姐有問題》、《姊妹淘》、《3日2夜》等受歡迎節目的無綫電視非戲劇節目監製及經理張志明，近日宣布請辭，並將於下月尾正式離職，一班參與過其節目的女星們，也紛紛表示不捨，但獲悉對方將先返加拿大小休，也大方送祝福。

為《嫁》一連3輯任主持的陳貝兒表示：「監製一直畀好多機會我，之前聽聞呢個節目已經搵好晒第4輯嘅人妻女主角，不過因為疫情一直飛唔到，依家都要等公司安排。」與張志明合作無間的「咪神」張秀文，表示雙方經常有意思不到的火花，寄望將來有機會再次合作。

而「蜜桃臀」陳婉衡則難忘當年從加拿大返港，甚麼也不懂情況下，獲張志明給予機會：「記得拍《3日2夜》去咗好多唔同地方，令我人生好多經驗，好感激，知佢返加拿大，都祝福佢未來一切安好。」亦憑該劇目上位的「新一代咪神」胡美貽就表示：「入行後接觸綜藝都係佢，最多係《3日2夜》同娛樂新聞主播，係佢叫我跳出自己框框，試吓用國語做訪問，好錫我，私下都好好朋友，希望出面遇番佢啦！」

至於同是《3》女星的鄺潔楹，表示獲悉對方將返加拿大：「疫情前佢都成日返去陪屋企人，呢1年幾佢都係咁製作節目，冇休息過，希望佢之後都繼續順利，係有少少唔捨得，因為之前有好多綜藝節目都有合作，好記得佢教我，叫我讀好啲音，拗字唔好嘅話又點將個節目做好，所以佢會Keep住係我一位好好嘅伯樂。」