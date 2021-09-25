本土好滋味　原創獨特味道

香港人好有諗頭，仲好有毅力，不斷努力創作好多獨特好滋味，好似早前就有幾個年輕人開設嘅手工Pizza店，將本土味道融入其中，帶來全新限定「港產味」；另有品牌將香港各地Made in Hong Kong嘅食物飲料雲集，巴絲打唔使走勻港九新界都可以盡掃港產原味道！

沙嗲肥牛變薄餅係咩玩法？

由4位8、90後年輕人開創、主打手工薄餅嘅小店Pizza Day，早前就將本土名物包括沙嗲肥牛、冬蔭功做餡成限定薄餅口味之餘，仲將港式經典糖水化身成西方甜點嘅芝麻糊冬甩、薑汁撞奶炸奶凍，仲與本地手工啤品牌合作，將懷舊零食變身成梳打，帶來話梅梳打同山楂蜂蜜梳打兩款口味，濃濃「港產味」！期間限定嘅新口味薄餅均是即叫即製，以港式口味配上意式餅底，以沙嗲肥牛薄餅為例，以秘製沙嗲醬鋪滿餅底，而肥牛則以秘製沙嗲醬醃足3粒鐘，配以金菇、菠蘿添加爽口感，底層加入了粉絲，吸收咗沙嗲醬同牛肉嘅精華，與香脆餅底一齊食，熱辣辣猶如食緊沙嗲牛肉煲仔呢！每個薄餅仲額外附上沙嗲醬，愛濃味一點嘅巴絲打便可當蘸醬沾來吃，花生味更濃更突出添！新口味薄餅由即日起推出，但不作單點，只以「2人懷舊滋味套餐」（每間分店每日限量20份）並以優惠價供應，套餐包自選薄餅1款（沙嗲肥牛薄餅或冬陰功鴛鴦薄餅）、芝麻糊冬甩1件、薑汁撞奶炸奶凍2件、話梅梳打及山楂蜂蜜梳打各1支。

一站式大手入本地靚貨

集精肉店、美食店及雜貨店於一身兼「土生土長」嘅香港品牌Feather & Bone，最近就引入多款香港製造嘅優質產品，包括少爺啤、Lantau Jerky、香港原蜜及Schragels等，以及早前引入嘅Gweilo牌手工啤酒及氈酒、獅子山啤嘅「東方之珠」燕麥黑啤、Two Moons Distillery Gin、本地天然低脂意式雪糕品牌XTC Gelato等，於全線11間分店及網店上架。其中原蜜來自米埔自然保護區嘅香港原蜜，養蜂專家更會於10月指定日子於指定分店舉行期間限定互動試食體驗，大家可了解本地蜂蜜兼試食，仲可以玩遊戲及贏獎品；而本地氈酒品牌福興氈除招牌氈酒外，還有於指定分店供應嘅期間限量特別版FIVE BLESSINGS等，可以說一站式盡掃「港產味」。