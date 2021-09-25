籲勿買黃牛！Jer望港台鍾意MIRROR歌　姜濤：唔好太Care

人氣男團MIRROR的「人氣王」姜濤、Jer、林家謙及Tyson Yoshi為下周一（27日）的音樂會綵排，Jer表示今日排第4日：「如果時間多啲會好啲，如果想再玩得detail啲就唔夠時間。」姜濤就表示：「OK，會盡力努力，未到最後一刻都仲有時間。」問到4子可會一起跳舞？Tyson Yoshi表示：「睇佢哋跳就得。」Jer就笑言自己會跳solo舞，林家謙亦笑言：「都係睇佢哋跳就得啦，或者跳鈣質舞囉，講吓笑啫。」而問到他們可會合唱？他們就賣關子未有透露。

而講到MIRROR成員的新歌自9月開始疑被港台抵制，絕迹港台，Jer表示：「都係依家先知呢件事，我哋冇乜點計，出歌唔係好着重成績，最緊要係有好嘅作品，如果對方唔鍾意，希望可以令對方改變心態，令佢哋鍾意首歌。」姜濤亦謂：「花姐同公司一直都叫我哋做好音樂，唔好太care外界嘅評價，最緊要係做自己鍾意嘅嘢。（但少咗渠道畀人聽歌？）相信好作品就會有人知道。」Jer亦謂：「依家網上發達，年輕人可以上網聽到，所以影響唔算大。」

而講到一群「名校家長」因學生花錢買黃牛票，故要求阻止MIRROR的6位成員在12月開騷，Jer表示：「真係唔希望大家買黃牛，因為價錢貴得離譜，我哋寧願台下空咗，都好過大家買黃牛。（但粉絲一定會買？）所以希望佢哋聽話。（但佢哋因為搶唔到飛先要買黃牛飛？）都好可惜，但我哋年青人會開愈嚟愈多騷。」姜濤亦笑言：「大家忍幾場，等黃牛蝕多啲就唔會再咁做，我哋之後都會不停開騷唱歌畀大家聽。」