亞姐︱轉眼就30年！「湯碗胸」羅霖封后好似尋日嘅事

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽今晚（25日）於大埔總台舉行，前亞姐羅霖、林作、泳兒等都有出席，擔任評判的羅霖谷出「湯碗胸」，她透露剛完成兩個月的劇集拍攝，原定已啟程到內地工作，惟因劇集延遲煞科，令她錯過了北上搵真銀機會：「真係好可惜！（覺得今屆佳麗質素點？）今晚先正式見到，要睇真人先得，睇相就睇好（14）仇澤華。（有咩評審準則？我都要求高，當然要有美貌、智慧同身材，重要係出場要畀到自信同笑容，答問環節要表現大方同答得清晰。」身為1991年亞姐冠軍的她，慨嘆30年過去，感覺如同昨日發生的事般，她說：「選美對我人生改變都大，覺得個個人都有追求夢想權利，都知今年有位佳麗表現突出，會頒『努力大獎』畀薛影儀，佢幾好，又多工作，仲多嘢做過三、四線藝人。」

同樣是評審的林作則自誇睇慣靚女，評審準則是美貌與智慧，最重要是合眼緣，問到事前可有與女友裕美備案？他幽默表示：「佢都有嚟，唔會畀我自己嚟，畀佢睇到實，不過今晚我係專業嘅。」亞視安排今晚賽事於多個網上平台播放，惟其中一個平台起初僅得200多人觀賞。

而表演嘉賓泳兒現身獻唱了《感應》和《荊棘海》兩首歌曲，有網友搞笑留言：「『要阿儀（薛影儀）』，『唔要泳兒』。」另外，泳兒被問到分別在亮相三個電視台，她說：「好開心，多咗地方宣傳，平時出街都多咗粉絲，主動叫我影相，吸納咗唔同年齡層嘅粉絲，有日揸車，隔離車同我揮手。」首次亮相亞視節目及任選美嘉賓的她又說：「之前冇機會，未諗過可以參加選美，（諗過選美？）冇，外形都唔達標，身材其次，自己個樣唔適合選美，只適合做歌手。」談及因參加亞姐而有人氣的薛影儀，她表示：「都好欣賞佢，喺化妝間見到佢，好多人起哄叫佢影相，覺得佢係個有夢想要去追嘅好例子，因為唔知將來會點，佢個心好純真，依家都啲人接受程度高咗。」另外，薛影儀本於泳衣環節和司儀介紹佳麗出場，可是遲遲未見她「隆重登場」。

此外，亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲入場前受訪，大談公司來年計劃，其中為明年5月亞視65周年開拍電影及電視劇，還會主力打造APP，而明年亞姐將擴大至全亞洲，現時已與不同國家斟洽舉辦權。