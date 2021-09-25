《魷魚遊戲》港版︱唔只譚俊彥！炎明熹林家棟都撞晒樣

韓國劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，香港有唔少「魷魚粉」，齊齊喺網上討論話題，唔少人覺得主角「成奇勳」李政宰同譚俊彥撞晒樣，相似度可謂99%。網民仲幫其他角色搵人選，如果開拍港版直接搵佢哋就搞掂！

朴海秀飾演嘅「曹尚佑」，同林家棟撞樣撞到嘭嘭聲，除咗樣貌相似之外，亦有人認為佢絕對駕馭到黑化演技。另一撞樣嘅，竟然唔係撞人樣，而係玩「一二三木頭人」嘅「AI大頭公仔」，竟然同炎明熹好似樣，無論髮型、神情都撞晒，真係傻傻分不清呀！

有人覺得盧鎮業（小野）可以做魏河俊飾演嘅「黃俊昊」，大家都好期待小野嘅動作戲，可以好似魏河俊一樣演到咁Cool。至於由女主角鄭浩妍飾演嘅「姜曉」，愛剪短髮嘅談善言就好適合擔任呢個角色，一樣酷爆有個性。

由孔劉客串嘅車站神秘男子，一定係有「港版孔劉」之稱嘅張松枝，亦有網友大推趙永洪，某啲角度、語調同孔劉有幾分相似。至於負責人「黃仁昊」李炳憲，大家就推薦與李炳憲有啲相似嘅歐瑞偉，不過要做到李炳憲咁冷漠，唔知歐瑞偉駕唔駕馭得到。

講到一眾綠葉角色，金周玲飾演嘅「韓美女」，有人覺得可以搵吳綺莉復出擔演，外貌與外形都好適合。001號阿伯「吳一男」，就有人提議由71歲無綫甘草演員陳勉良飾演。至於許成泰飾演嘅「張德秀」，就甚有古明華嘅影子，認為佢演霸道角色會好出色，亦有人覺得洪金寶有「大佬」Feel。而巴基斯坦國籍「阿里」，網友話曾演《金宵大廈》嘅陳振華，非佢莫屬！而李瑜美飾演嘅「智英」，大家就提議搵KOL車泳希，一樣有文青Feel。