亞姐︱真係乜都有！陳美濤台上表演跌「胸墊」

《亞洲小姐競選2021》今晚（25日）假大埔亞視總台舉行，16位佳麗分粉紅、黃及藍三組，齊穿上Bra top及透視泡泡褲跳舞為選美揭開序幕，不過一眾佳麗似乎綵排時間不足，出現甩BEAT的尷尬情況。

之後各佳麗自我介紹，有不少佳麗都用普通話，但當中亦有佳麗嘗試講廣東話，曾奪「最具潛力主持獎」的洪蓉蓉，以半鹹半淡的廣東話，自我介紹職業是「廈胡驚李」（客戶經理），令人聽到側晒耳。

緊接進行才藝表演，其中（7）姚琰欣和（8）吳穎衡以黑白造型對唱時，而姚琰欣谷爆36D身材，令34C的吳穎衡失色。（6）陳美濤表演寫毛筆字最令人驚喜，因為她寫完「將來」兩字後，但將字畫倒轉時卻出現「未來」，意思指如何擁有美好將來，是由過去做好自己開始。

至於泳衣問答環節，各佳麗穿上黃、桃紅及彩藍三點式泳衣展美態，可是陳美濤出場時一拐一拐，疑似甩鞋，司儀問身為作家的她，出書時會改甚麼書名，她表示：「會叫《如何在亞姐舞台上甩咗一隻鞋仍然面對》，因為呢件事真係發生咗，要保持笑容、冷靜面對。」可是當她轉身離開時，其身上跌了一塊疑似胸墊的物體在地上，相信是用作托胸之用。（4）袁群有被問到如和林作進行拳賽，她會取用甚麼招數？她說：「會先同裕美做朋友，咁就可以知佢出咩招數，同埋我用毒龍鑽，手長腳長夾住佢。」

完成泳衣問答環節後，陳美濤奪得「才華飛越大獎」，而（11）陳美儀奪得「最完美體態獎」，「友誼小姐」則由(16）洪蓉蓉奪得。而進入最後8強，分別是（3）林海茵、（4）袁群有、（7）姚琰欣、(10)孫伊、(11)陳美儀、(13)孫一丹、(14)仇澤華和（17）梁欣娟。

而身為表演嘉賓的肥媽就黃袍加身，來個薛家燕上身，她還一度把亞姐講成港姐，網民即笑她着到似一道符，未知是否現場佳麗太驚嚇，她要黃符傍身來定驚。