【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月二十丁丑水定日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、動土

忌：理髮、栽種、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

吃喝玩樂的意欲強烈，不必為慳錢待薄自己。

金牛座

正財運不穩，收入下跌，有需要節約開支。

雙子座

收入不似預期，工作受阻，宜用心搞好人脈。

巨蟹座

趁周日放下工作，好好休息，調整身心狀態。

獅子座

購物欲強，易忍不住買東買西，要學懂自制。

處女座

對某人失去耐性，怒氣有可能一發不可收拾。

天秤座

小財不出，大財不入，聯誼會友不宜太計較。

天蠍座

成功在望，不要被人影響，朝目標繼續努力。

人馬座

事業步入樽頸位，宜為克服未來挑戰做準備。

山羊座

感到被人針對，若面露不悅，情況只會更差。

水瓶座

投資宜審慎，多收集市場情報，勿輕率落注。

雙魚座

有重要事必須作出決定，宜徵詢身邊人意見。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）牛 多小人

鼠

情緒不穩，做事忌一意孤行，易與人爆衝突。

牛

身邊多小人，容易破財，提防被假消息誤導。

虎

工作繁忙，壓力漸大，沉着應對，切勿急躁。

兔

桃花旺，單身者多展露笑容，可提升吸引力。

龍

精力旺，口才好，可令事業發展更上一層樓。

蛇

熱心助人，可贏得好人緣，事業獲額外助力。

馬

鴻運當頭，頭腦精明，易得到貴人賞識提攜。

羊

是日沖煞，不論遇到甚麼問題都要冷靜處理。

猴

生活稱心如意，單身者有機會遇到心儀對象。

雞

不求有功、但求無過，今天宜少說話多做事。

狗

財運下滑，收入未如理想，花錢宜量入為出。

豬

事業運上升，工作表現如魚得水，備受好評。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

從姓名看晚年運

每個人忙碌了大半生，雖然期間有不如意的事，但都希望有個好的晚年；而姓名學是一種含有數理學、陰陽、五行概念的命理學，只需要「姓」與「名」就能研究一個人的命運、性格，甚至晚年運，那麼如何從姓名筆畫分析晚年運？

1.姓名人格或總格中有16、18、23、31、37等筆畫數

總格對人的晚運勢有一定影響，姓名筆畫中有上述筆畫數的人，一生奮發，有果斷力，人緣佳，易成就財富與功名；尤其是筆畫數31的人能成大業，晚年榮華富貴、子女多蔭，可享清福，有望健康長壽。

2.人格、地格或總格中有15、32、35、38、45、47等筆劃數

姓名筆畫中帶有這些數字的人，慈祥好善，精於謀劃，但執行力差，好在一生多受貴人惠澤，能夠享受榮寵庇蔭而成功；家庭圓滿，雖時有爭執，但不影響感情，屬愈老愈有福的類型。

3.姓名五格中有13、18、29、32、41等筆畫數

五格指的是姓名學中天格、地格、人格、總格、外格。五格中有上述數字的人，家境優越，財力活力俱備，易成就大業；通常這類人充滿智慧，善於處理人情世故，常得長輩上級提攜，其成功勢如破竹，晚年運佳。